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AirPods Ultra: Apple leitet finale Testphase ein

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Apple plant neue AirPods mit einer Kamera, bei denen es sich um AirPods Pro 3 im Kern handelt, nur eben mit einer Kamera und einem etwas längeren Stängel, damit diese untergebracht werden kann. Nennen wir dieses Modell einfach mal Ultra.

Laut Mark Gurman hat Apple jetzt die finale Testphase mit Mitarbeitern eingeleitet, das DVT (design validation testing) läuft, danach würde dann der PVT (production validation test) folgen, der wirklich letzte Schritt vor der Massenproduktion.

Eigentlich sollten die AirPods Ultra schon im Frühjahr 2026 kommen, wie viele andere Produkte mit KI im Fokus, waren sie früher geplant, doch der Siri-Neustart, der jetzt erst im September folgt, verzögerte alles. Es wäre also möglich, dass wir die neuen AirPods im Herbst mit den neuen iPhones bei Apple sehen werden.

AirPods Ultra: Kameras für KI-Funktionen

Doch wozu Kameras? Diese sind für die Visual Intelligence der Apple Intelligence da, sie sollen also Dinge in eurem Alltag erkennen. Fotos oder Videos kann man damit nicht machen. Eine kleine LED zeigt an, sobald Daten übertragen werden.

Apple arbeitet laut Quelle übrigens seit vier Jahren an diesen AirPods mit Kamera und eine Weile war auch eine Apple Watch mit Kamera in Entwicklung, diese hat man aber eingestellt. Schauen wir mal, ich bin bei Kopfhörern mit Kamera doch ein bisschen skeptisch, das wird viele Mitmenschen sicher auch etwas abschrecken.

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7. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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