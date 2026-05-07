Google Fitbit Air vorgestellt: Angriff auf Whoop

Whoop hat als Fitness-Armband ohne Display in den letzten Monaten durchaus für Aufsehen gesorgt und das Unternehmen wird mittlerweile hoch bewertet. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Konkurrenz angreift – und Google ist mit dabei.

Man hat heute das Google Fitbit Air vorgestellt und ja, das Google gehört jetzt fest zum Namen, vermutlich wird man das Fitbit dann irgendwann streichen. Und man hat sich Stephen Curry als Sportler gesichert, er bekommt eine eigene Edition.

Google Fitbit Air: Preis und Datum

Preis? 99,99 Euro, aber für das volle Potenzial der Daten wird der Google Health Coach mit einem entsprechenden Abo empfohlen. Der Fokus des Fitbit Air lag, was mir durchaus gefällt, weil ich das Whoop zu groß finde, auf der kompakten Größe.

Ihr könnt das neue Fitbit Air mit Android und mit iOS nutzen und Marktstart ist am 26. Mai, der Vorverkauf sollte noch heute starten. Zum Start gibt es drei Bänder:

Performance Loop Band: Dieses aus recycelten Materialien gefertigte Armband lässt sich stufenlos verstellen und sorgt so für

eine flexible, atmungsaktive Passform. Es ist standardmäßig im Lieferumfang jedes Fitbit Air enthalten und in verschiedenen Farbtönen erhältlich – für einen dezenten Look oder einen Farbtupfer.

Dieses aus recycelten Materialien gefertigte Armband lässt sich stufenlos verstellen und sorgt so für eine flexible, atmungsaktive Passform. Es ist standardmäßig im Lieferumfang jedes Fitbit Air enthalten und in verschiedenen Farbtönen erhältlich – für einen dezenten Look oder einen Farbtupfer. Active Band: Das schweiß- und wasserfeste Silikon eignet sich perfekt für hochintensives Training und trotzt allen Witterungsbedingungen. Sein dezent geripptes Design verleiht dem Armband in leuchtenden Farbtönen einen sportlichen Touch, der perfekt zu Ihrem sportlichen Look passt.

Das schweiß- und wasserfeste Silikon eignet sich perfekt für hochintensives Training und trotzt allen Witterungsbedingungen. Sein dezent geripptes Design verleiht dem Armband in leuchtenden Farbtönen einen sportlichen Touch, der perfekt zu Ihrem sportlichen Look passt. Elevated Modern Band: Dezent elegant und unverwechselbar stilvoll verwandelt dieses Armband Ihr Gerät von einem Fitness-Tracker in ein modisches Armband mit klassischen Farben, die zu jedem Stil passen.

Die Akkulaufzeit liegt bei 7 Tagen und geladen wird in 90 Minuten von 0 auf 100 Prozent, wenn ihr aber viel trackt, auch euren Schlaf, dann empfiehlt Google, dass man nicht eine ganze Woche wartet, sondern immer mal wieder Zwischenlädt.

Es gibt einen Pulsmesser, eine SpO2-Sensor, einen Temperatursensor und einen Vibrationsmotor, außerdem ist das Fitbit Air natürlich wasserdicht (bis 50 Meter).

Im Fokus steht die ganz neue Google Health App, die am 19. Mai online gehen wird, und es gibt beim Kauf noch drei Monate für Google Health Premium dazu. Google setzt also auch hier auf ein Abo und KI, denn die 100 Euro alleine rechnen sich wohl kaum. Ich werde mir das Google Fitbit Air genauer anschauen und im Alltag testen.