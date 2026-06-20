Albrecht KLARO verändert das TV-Hören komplett

Der Albrecht TV-Sprachverstärker KLARO verbessert die Sprachverständlichkeit beim Fernsehen durch gezielte Audiooptimierung statt reiner Lautstärkeanhebung.

Das Gerät verfolgt einen Ansatz, bei dem nicht der gesamte Fernsehton verstärkt wird. Stattdessen sollen Dialoge im Mittelpunkt stehen, während Hintergrundgeräusche und Effekte reduziert wirken. Laut Unternehmensangaben richtet sich der TV-Sprachverstärker an Nutzer, die Schwierigkeiten haben, gesprochene Inhalte in Filmen und Serien klar zu verstehen, etwa durch komplexe Tonmischungen oder nachlassendes Hörvermögen.

Auch wird adressiert, dass moderne Produktionen häufig sehr dynamische Tonspuren nutzen. Leise Sprache, laute Effekte und Musik wechseln sich ab, was das Verstehen erschweren kann. Der KLARO soll hier ansetzen, indem bestimmte Frequenzbereiche der menschlichen Stimme hervorgehoben werden und die Sprachwiedergabe insgesamt klarer erscheint.

Technische Funktion und Anwendung des TV-Sprachverstärkers

Wesentliche Eigenschaften laut Hersteller

„Clear Voice“ zur Betonung von Sprachfrequenzen

Reduktion von Hintergrundgeräuschen im Audiosignal

Kabellose Verbindung über Sendeeinheit zum Fernseher

Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit

Reichweite bis zu 10 Meter im Raum

Der Lautsprecher wird mit einer Sendeeinheit per Klinke oder Toslink mit dem Fernseher verbunden und ist nach dem Laden über die mitgelieferte Ladestation direkt nutzbar. Durch die mobile Platzierung im Raum soll der Ton näher an den Nutzer gebracht werden, wodurch Sprachinformationen besser ankommen können. Zusätzlich kann das Gerät auch unabhängig vom Fernseher für Musik verwendet werden.

Der Hersteller betont zudem, dass sich das System für Haushalte mit unterschiedlichen Hörbedürfnissen eignet. Während der Fernseher auf normaler Lautstärke bleibt, kann der Sprachverstärker individuell geregelt werden, um Konflikte über die Lautstärke zu vermeiden. Der KLARO ist für etwa 140 € zu haben.

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