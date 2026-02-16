Tarife

ALDI TALK rabattiert Starter-Set drastisch und zahlt 30 Euro Wechselbonus

Der Mobilfunkanbieter ALDI TALK hat das Starter-Set befristet auf 2,99 Euro reduziert und gewährt Neukunden einen Wechselbonus.

Das Starter-Set kostet normalerweise 9,99 Euro und enthält auch zum reduzierten Preis weiterhin 10 Euro Startguthaben. Zusätzlich erhalten Neukunden bei Rufnummernmitnahme bis zum 1. März 2026 einen Bonus von 30 Euro. Voraussetzung ist laut Unternehmensangaben die Neuaktivierung einer SIM-Karte und die erfolgreiche Portierung von einem anderen Anbieter.

ALDI TALK Aktion mit Prepaid-Tarifen im Überblick

Zum Portfolio zählen ein Basis-Prepaid-Tarif ohne Grundgebühr sowie mehrere Kombi-Pakete mit 25 bis 100 GB Datenvolumen für 8,99 bis 18,99 Euro je 28 Tage. Die Unlimited-Tarife starten bei 9,99 Euro und bieten ein monatliches Highspeed-Volumen, das sich per App in 1-GB-Schritten erweitern lässt. Nach Verbrauch ohne Nachbuchung wird die Geschwindigkeit auf 64 kbit/s reduziert.

Ergänzend bietet ALDI TALK Jahres-Pakete mit 60 bis 450 GB an, die flexibel über zwölf Monate genutzt werden können. Alle Tarife laufen im Telefónica-Netz inkl. 5G und unterstützen VoLTE sowie WLAN-Telefonie.

Zu Aldi Talk →

