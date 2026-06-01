Peugeot blickt auf „sensationelle“ Nachfrage nach Elektroautos

Peugeot profitiert von der aktuell hohen Nachfrage nach Elektroautos, die Alain Favey laut Automotive News im Rahmen eines Interviews in Paris als „sensationell“ bezeichnet hat. Vor allem in den „entscheidenden Märkten“, wie Frankreich und Deutschland, sei die Nachfrage in den letzten Wochen förmlich exploriert.

Beim Peugeot 208 und Peugeot 3008 stiegt der elektrische Anteil bei Bestellungen auf über 50 Prozent, der Markenchef betont, dass er so eine „radikale Veränderung in so kurzer Zeit“ selten erlebt hat. Wobei das vermutlich auch in erster Linie an der allgemein hohen Nachfrage liegt, weniger an der Technik, die Stellantis verbaut.

Die Elektroautos von Peugeot basieren weiterhin auf einer Mischplattform, was ein paar Nachteile, wie beim Platzangebot oder der Reichweite mitbringt. Beim 208 soll sich das aber bald ändern, denn nächstes Jahr steht ein radikal neuer 208 an, der dann nur noch vollelektrisch angeboten wird (parallel zum aktuellen Verbrenner).

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