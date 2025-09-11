News

Alle Jahre wieder: Samsung macht sich über Apple lustig

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera

Apple fokussiert sich bei seinen Ankündigungen in der Regel voll und ganz auf die eigenen Produkte und vergleicht diese meistens nur mit Vorgängern, ganz selten auch mal mit der Konkurrenz. Das hat einen simplen Grund, denn so gibt man den Kunden das Gefühl, dass es eigentlich nur Apple und alte und neue Modelle gibt.

Bei Samsung sieht das anders aus, dort verfolgt man die Keynotes von Apple seit vielen Jahren und macht sich darüber lustig. Am Anfang war das ja noch durchaus unterhaltsam, mittlerweile wirkt das, wie sagt man so schön, doch etwas „cringe“.

Ja, 48 Megapixel sind nicht 200 Megapixel, aber viele Konkurrenten nutzen das auch nicht und sind in Kamera-Tests oft vor Samsung. Wer denkt im US-Team von Samsung, dass das im Jahr 2025 wirklich noch eine unterhaltsame Aussage ist?

Und ja, echte Innovation ist wichtiger als Hype, aber ich gehe jede Wette ein, dass Samsung auch gerne die Aufmerksamkeit eines Apple Events haben würde. Davon abgesehen, glaubt man, dass das #iCant nach so vielen Jahren noch lustig ist?

Hier hat man einen Punkt, Apple wird wohl erst nächstes Jahr das iPhone Fold auf den Markt bringen, aber es gibt noch viele weitere Beiträge dieser Art und es wirkt schon fast ein bisschen besessen, mit welcher Aufmerksamkeit man Apple verfolgt.

Und bevor sich Samsung über Apple lustig macht, sollte man vielleicht mal in der Designabteilung vorbeischauen, denn dort ist man aktuell ein großer Fan von Apple.

Ich finde es ja auch hin und wieder lustig, wenn es einen kleinen Seitenhieb gegen die Konkurrenz gibt und ich verstehe, wenn man auf den Keynotes zeigt, wie viel besser man in einem gewissen Bereich als Konkurrenten ist, aber das US-Team von Samsung fokussiert sich seit Jahren ein bisschen zu sehr auf das Apple iPhone.

So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus

Samsung baut sein Galaxy S-Lineup für 2026 um und wird zwei Modelle ersetzen, das Plus-Modell verschwindet und wird vom Edge-Modell…

10. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. cress 🌀
    sagt am

    Gerade Samsung finde ich was das angeht echt peinlich, weil sie sehr viel kopieren von Apple.

    Antworten
  2. René H. 🔆
    sagt am

    Da Samsung selbst nicht in der Lage ist, einen Hype um ein neues Produkt oder eine neue Produktklasse zu erzeugen, warten sie auch bei den Foldables sehnsüchtig auf Apple, dass die damit endlich auf den Markt kommen und per Apple-Hype diese Produktklasse zum Durchbruch verhelfen. Höchstwahrscheinlich wird davon nur Apple selbst profitieren, aber ein paar Krumen fallen bestimmt für Samsung ab. Und man verdient ja auch als Zulieferer an Apples Erfolg.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Alle Jahre wieder: Samsung macht sich über Apple lustig
Weitere Neuigkeiten
Schluss mit Pro: Warum ich zum iPhone 17 wechsle
in Smartphones
Audi setzt bald auf Fake-Schaltung in Elektroautos
in Mobilität
Bending Spoons kauft Vimeo
in Marktgeschehen
Hyundai Ioniq 5 N Header
Hyundai Ioniq 5 N: Neue Version bringt bessere Ausstattung mit
in Mobilität
Notebooksbilliger Store
Black Weeks bei NBB gestartet – mehr als 100 neue Deals verfügbar
in News
Auspuff Diesel Abgas
Auto Club fordert klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035
in Mobilität
Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in Mobilität
girocard: Neue Einsatzmöglichkeiten im Ausland durch Co-Badging-Abkommen mit Discover
in Fintech
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Smartphones: Premiummarkt wächst 2025 und bringt eine Überraschung mit
in Smartphones
Dyson V16: Neues Sauger-Flaggschiff vorgestellt
in Smart Home