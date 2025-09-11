Alle Jahre wieder: Samsung macht sich über Apple lustig

Apple fokussiert sich bei seinen Ankündigungen in der Regel voll und ganz auf die eigenen Produkte und vergleicht diese meistens nur mit Vorgängern, ganz selten auch mal mit der Konkurrenz. Das hat einen simplen Grund, denn so gibt man den Kunden das Gefühl, dass es eigentlich nur Apple und alte und neue Modelle gibt.

Bei Samsung sieht das anders aus, dort verfolgt man die Keynotes von Apple seit vielen Jahren und macht sich darüber lustig. Am Anfang war das ja noch durchaus unterhaltsam, mittlerweile wirkt das, wie sagt man so schön, doch etwas „cringe“.

48MP x 3 still doesn't equal 200MP 🙃 #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Ja, 48 Megapixel sind nicht 200 Megapixel, aber viele Konkurrenten nutzen das auch nicht und sind in Kamera-Tests oft vor Samsung. Wer denkt im US-Team von Samsung, dass das im Jahr 2025 wirklich noch eine unterhaltsame Aussage ist?

Und ja, echte Innovation ist wichtiger als Hype, aber ich gehe jede Wette ein, dass Samsung auch gerne die Aufmerksamkeit eines Apple Events haben würde. Davon abgesehen, glaubt man, dass das #iCant nach so vielen Jahren noch lustig ist?

Hier hat man einen Punkt, Apple wird wohl erst nächstes Jahr das iPhone Fold auf den Markt bringen, aber es gibt noch viele weitere Beiträge dieser Art und es wirkt schon fast ein bisschen besessen, mit welcher Aufmerksamkeit man Apple verfolgt.

Und bevor sich Samsung über Apple lustig macht, sollte man vielleicht mal in der Designabteilung vorbeischauen, denn dort ist man aktuell ein großer Fan von Apple.

Ich finde es ja auch hin und wieder lustig, wenn es einen kleinen Seitenhieb gegen die Konkurrenz gibt und ich verstehe, wenn man auf den Keynotes zeigt, wie viel besser man in einem gewissen Bereich als Konkurrenten ist, aber das US-Team von Samsung fokussiert sich seit Jahren ein bisschen zu sehr auf das Apple iPhone.