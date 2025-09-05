Samsung ist wieder in der Apple-Kopie-Ära

Samsung neigte vor vielen Jahren dazu, dass man sich durchaus stark an Apple und deren Software und Produkten orientierte. Doch mit der Zeit erkannte man, dass man das gar nicht nötig hat und entwickelte eine ganz eigene Designsprache.

In den letzten Monaten scheint man sich bei Samsung nicht mehr ganz so sicher zu sein und man findet doch wieder einige Apple-Kopien. Der Leak des Samsung Galaxy S26 Edge ist nur eines von vielen Beispielen, genau daran dachte ich auch:

Apple Watch Ultra – Galaxy Watch Ultra

AirPods – Galaxy Buds 3

Apple Pencil – S Pen

And now, iPhone 17 Pro – S26 Edge What happened to Samsung’s uniqueness pic.twitter.com/c7MG00TxGd — Noah Cat (@Cartidise) September 4, 2025

Die Samsung Galaxy Buds sahen bis zur letzten Generation überhaupt nicht wie die AirPods von Apple aus, die Samsung Galaxy Watch hatte eine Pro- und keine Ultra-Version, die überhaupt nicht wie die Apple Watch aussah, und ja, das Apple iPhone 17 ist noch nicht offiziell, aber das Design ist schon seit vielen Monaten bekannt.

Klar, die Uhr von Samsung sieht nicht exakt wie die von Apple aus und die Buds haben einen Streifen auf der Rückseite, natürlich sind das keine direkten „Kopien“, wie man sie bei vielen Marken aus China findet, aber in den letzten Monaten hatte ich bei Samsung oft nicht mehr den Eindruck, dass es eine eigene Designidee ist.

Denn wie gesagt, Samsung hätte das gar nicht nötig und hat, wie man auch beim Fold sieht, eine schöne und schlichte Designsprache. Ich bin mal gespannt, ob wir mit One UI 9 oder One UI 10 auch eine gläserne Optik bei Android sehen werden.