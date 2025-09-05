Kommentar

Samsung ist wieder in der Apple-Kopie-Ära

Autor-Bild
Von
|

Samsung neigte vor vielen Jahren dazu, dass man sich durchaus stark an Apple und deren Software und Produkten orientierte. Doch mit der Zeit erkannte man, dass man das gar nicht nötig hat und entwickelte eine ganz eigene Designsprache.

In den letzten Monaten scheint man sich bei Samsung nicht mehr ganz so sicher zu sein und man findet doch wieder einige Apple-Kopien. Der Leak des Samsung Galaxy S26 Edge ist nur eines von vielen Beispielen, genau daran dachte ich auch:

Die Samsung Galaxy Buds sahen bis zur letzten Generation überhaupt nicht wie die AirPods von Apple aus, die Samsung Galaxy Watch hatte eine Pro- und keine Ultra-Version, die überhaupt nicht wie die Apple Watch aussah, und ja, das Apple iPhone 17 ist noch nicht offiziell, aber das Design ist schon seit vielen Monaten bekannt.

Klar, die Uhr von Samsung sieht nicht exakt wie die von Apple aus und die Buds haben einen Streifen auf der Rückseite, natürlich sind das keine direkten „Kopien“, wie man sie bei vielen Marken aus China findet, aber in den letzten Monaten hatte ich bei Samsung oft nicht mehr den Eindruck, dass es eine eigene Designidee ist.

Denn wie gesagt, Samsung hätte das gar nicht nötig und hat, wie man auch beim Fold sieht, eine schöne und schlichte Designsprache. Ich bin mal gespannt, ob wir mit One UI 9 oder One UI 10 auch eine gläserne Optik bei Android sehen werden.

Google verkauft jetzt Pixel-Fanartikel

Google hat sein Angebot im hauseigenen Store erweitert und verkauft jetzt auch Fanartikel für Pixel-Nutzer. Dazu gehören ein Langarmshirt, eine…

5. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Kommentar / Samsung ist wieder in der Apple-Kopie-Ära
Weitere Neuigkeiten
Facebook App Header
Facebook will „Anstupser“ wieder groß machen
in Social
Huawei MatePad Mini: Das Apple iPad Mini, welches sich Apple-Nutzer wünschen
in Tablets
Google verkauft jetzt Pixel-Fanartikel
in Zubehör
dm startet Augenscreenings – Ärzte schlagen Alarm
in Dienste
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Warntag 2025: Großalarm-Test in Deutschland am 11. September
in Dienste
T1 Pro und P3 Pro: Laifen erweitert Produktportfolio um Elektrorasierer
in Smart Home
Adobe Premiere für das iPhone angekündigt
in News
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
in Mobilität
Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2
in Smartphones
XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor
in Hardware