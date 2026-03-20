Smartphones

Amazon könnte mit Smartphone-Comeback überraschen

Autor-Bild
Von
Google News
| 1 Kommentar

Das Fire Phone ist damals krachend bei Amazon gescheitert und seit dem wurde es nur noch schwieriger, um in diesem hart umkämpften Marke einen Fuß in die Tür zu bekommen. Laut Reuters gibt es aber den Plan für eine neue Smartphone-Sparte.

Amazon soll gerade unter dem Projektnamen „Transformer“ ein neues Smartphone entwickeln und möchte mit einem Comeback überraschen. Details sind bisher aber noch nicht bekannt, wir wissen also nichts zur Ausstattung oder auch zum Preis.

Die Idee von Amazon ist jedoch, dass man das Ökosystem rund um Smart Home und Alexa stärkt, denn das Smartphone ist und bleibt eine zentrale Anlaufstelle für Nutzer. Mit einem eigenen OS ist eher nicht zu rechnen, damit hätte man global keine Chance, vermutlich wird man wieder Android (Open Source) anpassen.

Ich kann den Wunsch von Amazon gut verstehen, am Ende ist man bei den Apps und Diensten von Apple und Google abhängig und das will keiner. Wenn man es aber nicht richtig angeht, dann wird auch dieses Projekt direkt zum Start scheitern.

Dieses Apple-Ladegerät für 4.000 Euro kommt ohne Netzteil

Apple und Hermès pflegen seit Jahren eine enge Partnerschaft, die ein letztes Überbleibsel der ersten Ära der Apple Watch ist,…

20. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. JonP 🌀
    sagt am

    Nice😇 Das FirePhone war mein erstes Smartphone, werd ich nie vergessen:) War echt solide.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Amazon könnte mit Smartphone-Comeback überraschen
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id.4
Analyse zeigt starken Wertverlust bei gebrauchten Elektroautos
in Mobilität
Banken testen KI-Zahlungen: Das steckt hinter Visas neuem Projekt
in Fintech
Hyundai bringt zweites Performance-Elektroauto für 75.900 Euro
in Mobilität
MacBook Neo: Der Preisverfall hat schon begonnen
in Computer
Dieses Apple-Ladegerät für 4.000 Euro kommt ohne Netzteil
in Zubehör
Ikb
IKB passt Zinsen für Festgelder an
in Fintech
Holvi Payment Card
Holvi öffnet Business-Kreditkarte für alle Kontomodelle
in Fintech
Quickscan
QuickScan: Update bringt Excel-Export und neue Funktionen
in Software
Fortnite für Android ist wieder zurück bei Google
in Gaming
Google will mit Gemini die Macs von Apple erobern
in Dienste