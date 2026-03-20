Amazon könnte mit Smartphone-Comeback überraschen

Das Fire Phone ist damals krachend bei Amazon gescheitert und seit dem wurde es nur noch schwieriger, um in diesem hart umkämpften Marke einen Fuß in die Tür zu bekommen. Laut Reuters gibt es aber den Plan für eine neue Smartphone-Sparte.

Amazon soll gerade unter dem Projektnamen „Transformer“ ein neues Smartphone entwickeln und möchte mit einem Comeback überraschen. Details sind bisher aber noch nicht bekannt, wir wissen also nichts zur Ausstattung oder auch zum Preis.

Die Idee von Amazon ist jedoch, dass man das Ökosystem rund um Smart Home und Alexa stärkt, denn das Smartphone ist und bleibt eine zentrale Anlaufstelle für Nutzer. Mit einem eigenen OS ist eher nicht zu rechnen, damit hätte man global keine Chance, vermutlich wird man wieder Android (Open Source) anpassen.

Ich kann den Wunsch von Amazon gut verstehen, am Ende ist man bei den Apps und Diensten von Apple und Google abhängig und das will keiner. Wenn man es aber nicht richtig angeht, dann wird auch dieses Projekt direkt zum Start scheitern.