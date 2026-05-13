Google kündigt ganz neue Emojis für Android 17 an

Google hat diese Woche bekannt gegeben, dass man alle Emojis, was mittlerweile über 4.000 Stück sind, mit Android 17 überarbeiten wird. Es gibt ein frisches 3D-Design und die neuen Emojis werden Ende des Jahres bei Android eingeführt.

Den Anfang macht natürlich die hauseigene Pixel-Reihe und das Ziel sei, dass die neuen Emojis mehr Tiefe bekommen und eine „ausdrucksstarke Erscheinung“ für Nutzer mitbringen. Diese Ankündigung hat allerdings auch noch einen Haken.

Es gibt bis heute keinen Emoji-Standard bei der Optik. Der Code hinter den Emojis ist zwar ein einheitlicher Standard, die Unternehmen können die Optik aber selbst festlegen. Und das bedeutet, dass diese Emojis wohl nur Pixel-Nutzer sehen werden, da Samsung, Xiaomi und Co. eine eigene Optik für ihre Emojis haben.