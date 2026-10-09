Amazon dominiert den deutschen Onlinehandel mit rund 63 Prozent Marktanteil

Amazon hat laut einer Studie der IFH KÖLN einen Anteil von rund 63 Prozent am deutschen Onlinehandel und steht unter wachsendem Wettbewerbsdruck.

Der Konzern ist längst mehr als ein klassischer Onlinehändler. Amazon betreibt einen eigenen Marktplatz, dient vielen Verbrauchern als Produktsuchmaschine und vermittelt Verkäufe externer Händler. Dadurch reicht sein Einfluss weit über das eigene Handelsgeschäft hinaus.

Eine Studie untersucht nun die Marktbedeutung von Amazon in Deutschland und betrachtet dabei 28 einzelne Märkte aus sechs Branchen. Im Mittelpunkt stehen sowohl die wirtschaftliche Bedeutung als auch das Kaufverhalten der Verbraucher.

Amazon im Wettbewerb mit Temu, Shein und anderen Plattformen

Die Untersuchung berücksichtigt unterschiedliche Produktkategorien, darunter Damenbekleidung aus dem Modebereich und Fahrräder aus der Freizeitbranche. Besonders interessant sind laut Studienbeschreibung die Wachstumsperspektiven im Online-Lebensmittelhandel.

Neben etablierten Konkurrenten wie Otto und Zalando rücken insbesondere Temu und Shein in den Mittelpunkt. Die asiatischen Anbieter entwickeln sich laut Studienbeschreibung dynamisch, erzielen eine hohe Reichweite und gewinnen Umsatzanteile im deutschen Onlinehandel.

Die Größenordnung macht dennoch deutlich, wie stark der deutsche Onlinehandel von Amazon geprägt wird. Rund 63 Prozent Marktanteil ist einfach eine Hausnummer. Gleichzeitig dürfte der wachsende Wettbewerb durch internationale Plattformen für Händler und Verbraucher zunehmend relevant werden. Gerade bei der Produktsuche und der Kaufentscheidung konkurrieren inzwischen deutlich mehr Anbieter um Aufmerksamkeit.

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