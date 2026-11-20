Die Autobahn GmbH startet die Ausschreibung für mehr als 3.100 neue Schnellladepunkte für Elektro-Lkw an 227 bewirtschafteten Rastanlagen.

Im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums sollen Unternehmen die Ladeinfrastruktur planen, errichten und anschließend betreiben. Vorgesehen sind insgesamt 1.251 Ladepunkte mit dem Megawatt Charging System (MCS) und 1.869 Ladepunkte mit dem CCS-Standard. MCS ist insbesondere für das Laden schwerer Elektro-Lkw mit hoher Leistung ausgelegt.

Rund 4.000 Ladepunkte für Elektro-Lkw geplant

Die neue Ausschreibung ergänzt den bereits begonnenen Ausbau an unbewirtschafteten Rastanlagen. Dort wurden im Juni 2026 Aufträge für insgesamt 124 Standorte vergeben.

Zusammen umfasst das geplante Lkw-Schnellladenetz damit 351 Standorte entlang der deutschen Autobahnen. Nach aktueller Konzeption sollen dort rund 4.000 Ladepunkte entstehen, die sowohl schnelles Zwischenladen als auch das Laden über Nacht ermöglichen.

Bei der Standortplanung berücksichtigt die Autobahn GmbH unter anderem den erwarteten Ladebedarf im Fernverkehr, die Verkehrsströme und die örtlichen Platzverhältnisse. Auch bereits geplante private Ladeangebote sowie die europäischen Ausbauvorgaben der AFIR-Verordnung fließen ein.

Ausschreibung in fünf Regionen aufgeteilt

Das neue Vergabeverfahren ist in fünf Lose mit jeweils rund 45 Rastanlagen unterteilt. Interessierte Unternehmen können zunächst ihre Teilnahme beantragen. Anschließend werden geeignete Bewerber zur Abgabe erster Angebote aufgefordert.

Die angekündigten rund 4.000 Ladepunkte sind also zunächst eine Ausbauplanung und noch kein verfügbares Ladenetz. Entscheidend wird sein, wie schnell die Standorte tatsächlich ans Netz gehen.

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