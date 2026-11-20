Der insolventen Warenhauskette Galeria droht eine weitere Schließungswelle: Bis zu 40 der verbliebenen 83 Kaufhäuser könnten verschwinden.

Für die rund 12.000 Beschäftigten bedeutet das erneut erhebliche Unsicherheit. Nach Informationen von „BILD“ soll noch vor Jahresende entschieden werden, welche Standorte 2027 schließen müssen. Parallel sucht Insolvenzverwalter Frank Kebekus nach einem Käufer. Zuvor hatten die „Süddeutsche Zeitung“ und das „Handelsblatt“ darüber berichtet.

Galeria: Diese Kaufhäuser stehen besonders unter Druck

Konkret wird es bereits an drei Standorten. Die Mietverträge am Berliner Kurfürstendamm, an der Kölner Hohe Straße und am Münchner Rotkreuzplatz laufen im Frühjahr 2027 aus.

In Berlin und München planen die Immobilieneigentümer eine andere Nutzung. Das Kölner Warenhaus ist laut Galeria wiederum zu groß, um wirtschaftlich betrieben werden zu können.

Auch die Filiale am Berliner Alexanderplatz wird geprüft. In Braunschweig gibt es dagegen vorerst Entwarnung: Dort wurde der Mietvertrag bis 2028 verlängert.

Die wirtschaftliche Situation der 83 verbliebenen Kaufhäuser fällt offenbar sehr unterschiedlich aus:

Rund 40 Filialen gelten als wirtschaftlich erfolgreich.

Etwa 20 Standorte haben demnach keine realistische Zukunft.

Weitere 20 Kaufhäuser gelten als Wackelkandidaten.

248 Millionen Euro Verlust: Galeria sucht einen Investor

Die finanziellen Probleme sind erheblich. Im Geschäftsjahr bis Ende September verzeichnete Galeria laut internen Zahlen einen bereinigten Verlust von 248 Millionen Euro. In den ersten beiden Novemberwochen lag der Warenumsatz zudem 9,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Rund 20 Interessenten sollen sich bereits für das Unternehmen gemeldet haben. Branchenkenner schätzen den Kapitalbedarf für eine Rettung auf mindestens 200 Millionen Euro.

Viel Zeit bleibt nicht. Ende Dezember läuft das Insolvenzgeld aus. Ab Januar müsste Galeria Gehälter und Mieten wieder selbst finanzieren. Ein Investor müsste also nicht nur Geld mitbringen, sondern ziemlich schnell eine tragfähige Perspektive für die verbliebenen Kaufhäuser schaffen.

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