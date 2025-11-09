Amazon Echo Dot Max im Test: Großes Upgrade mit einem Nachteil

Amazon startet mit vier neuen Speakern der Echo-Reihe neu durch und zwei davon kommen mit und zwei ohne Display. Den Amazon Echo Studio haben wir hier schon abgehakt (kommt aber bald mehr), heute geht es um ein ganz neues Modell.

Der Amazon Echo Dot Max ergänzt das Portfolio und baut auf dem bekannten und bei uns durchaus beliebten Echo Dot mit dem runden Design auf. Allerdings hat diese Neuauflage ihren Preis, denn sie liegt bei 109,99 Euro zum Marktstart.

Einen alten Amazon Echo Dot bekommt man für etwa die Hälfte und das könnte es der neuen Version noch schwer machen. Auch wenn sie, und das muss ich sagen, deutlich besser klingt. Ich war erstaunt, wie gut diese kleine Kugel sogar ist.

Es ist ein kleiner Amazon Echo Studio

Optisch sieht das wie ein kleiner Echo Studio aus, es gibt auch hier den neuen Stoff und Aufbau mit den Bedienelementen vorne in einem Kreis. Nur die Farbe von meinem Echo Dot Max (nennt sich Amethyst) gefällt mir in echt überhaupt nicht.

Ich würde also ganz klar Grau oder Weiß wählen, ohne zu überlegen. Aber es ist auf der anderen Seite schön, dass es eine Farbe gibt, das muss ich zugeben. Und mein Highlight ist, dass die Farbe des Kabels und Netzteils auch Lila ist, sowas ist selten.

Bei der Größe nehmen sich der normale Echo Dot und Echo Dot Max nicht viel, was den deutlich stärkeren Sound mit mehr Volumen und Bass umso beeindruckender macht. Und da steckt auch noch ordentlich Technik drin, wie Thread, Matter und es ist auf Wunsch ein WLAN-Repeater für Eero von Amazon (nutze ich aber nicht).

Doch es gibt noch zwei Versprechen für die Zukunft, die ich nicht testen konnte, weil es sie bei uns nicht gibt. Da wäre einmal das „Heimkinoerlebnis“, bei dem man die neuen Echos mit einem Fire TV als Soundsystem nutzen kann, und Alexa+.

Der Echo Studio und Echo Dot Max wurden „für Alexa+ entwickelt“, so Amazon, aber die neue Version ist weiterhin nicht in Deutschland verfügbar. Das Feedback aus den USA ist bescheiden, aber einen eigenen Eindruck kann ich nicht liefern.

Mein Fazit zum Amazon Echo Dot Max

Kompakt, optimiertes und in meinen Augen sehr schönes Design, sehr guter Sound für diese Größe, wie lautet mein Fazit und was ist der Nachteil bei mir, den ich in der Überschrift erwähnt habe? Nun, zum einen wäre da der Preis, denn 110 Euro direkt bei Amazon sind im Moment doch sehr happig. Da würde ich vielleicht noch warten.

Die Echo-Geräte sind dafür bekannt, dass sie oft sehr preiswert in Aktionen über die virtuelle Ladentheke gehen und bald ist Black Friday. Ich weiß nicht, ob die zwei neuen Echos schon dabei sind, aber ich würde da vielleicht noch etwas warten.

Was mir allerdings fehlt, ist eine Uhr. Amazon verkaufte den alten Echo Dot bis zum letzten Sommer mit einer digitalen Uhr und diese Version nutzen wir zweimal hier im Haushalt und finden es sehr praktisch. Ich hatte die Hoffnung, dass ein neuer Dot, mit dem ich in diesem Jahr gerechnet habe, wieder eine Uhrzeit mitbringt.

Vielleicht kommt noch eine Version mit Uhr, vielleicht kam diese Version aber auch nicht gut an und ich bin eine Ausnahme. Ein Amazon Echo Dot Max mit Uhr wäre für uns aber perfekt, da würde ich direkt die zwei alten Dots mit dem Max ersetzen.

Also, wenn euch das nicht stört, ich kann den Amazon Echo Dot Max empfehlen, der Sound hat mich positiv überrascht. Nur der deutlich höhere Preis macht die Sache schwierig, ich bin daher gespannt, ob die Kunden das annehmen. Immerhin ist das noch kein „guter“ Speaker und über 100 Euro sind nicht gerade wenige Geld.

Ich kenne viele, die die Dots in erster Linie kaufen, weil sie so günstig sind und man Räume ausstatten kann, die keinen guten Sound benötigen. Diese Nutzer haben nicht auf eine Max-Version gewartet, da bei ihnen in erster Linie der Preis zählt. Mal schauen, ob es also eine Zielgruppe gibt, die einen Dot für über 100 Euro kauft.

