Amazon: Noch keine Alexa+ für Deutschland

Amazon präsentierte diese Woche die neue Hardware für Ende 2025 und 2026 und im Fokus stand dabei Alexa+, die neue, bessere und kostenpflichtige Version. Diese ist übrigens direkt „out of the box“ auf den neuen Speakern von Amazon verfügbar.

Außerdem arbeiten schon jetzt mehrere Partner an neuen Geräten, die Alexa+ auch integrieren werden, darunter Sonos, Bose, Samsung, LG und BMW. Das ist aber nur eine kleine Auswahl, weitere folgen. Doch wie sieht es hier in Deutschland aus?

Alexa+ bleibt in der Testphase

Alexa+ bleibt laut Amazon vorerst in der Beta, was mit Blick auf die nicht unbedingt positiven Berichte aus den USA (das einzige Land, in dem es Alexa+ derzeit gibt) nicht wundert. Bisher ist unklar, wann Alexa+ nach Deutschland kommen wird.

Amazon gab Anfang des Jahres an, dass Alexa+ „schrittweise in allen Ländern ausgerollt, in denen Alexa heute verfügbar ist“. Die neue Version kommt also nach Deutschland, aber ein Update zum aktuellen Stand gab es auf dem Event nicht.

Meine Vermutung ist, dass Amazon vor dem finalen Launch in den USA und dem globalen Launch in anderen Sprachen sicherstellen möchte, dass Alexa+ sicher läuft. Ende des Monats kommt die erste Hardware, mal schauen, ob wir dann mehr erfahren. Ich habe aber so das Gefühl, dass Alexa+ erst 2026 bei uns aufschlägt.