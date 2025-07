Amazon Echo Spot 2024 im Test: Ein gutes Angebot zum Prime Day

Amazon hat diese Woche einen neuen Echo Spot vorgestellt, was für mich etwas überraschend kam, denn neue Hardware zeigt man sonst gerne auf einem Alexa-Event im Herbst. Doch man möchte damit den Amazon Prime Day 2024 pushen.

Passend zum Amazon Prime Day 2024 gibt es für Prime-Kunden auch ein sehr attraktives Angebot, denn man hat den Preis von 95 Euro auf 55 Euro gesenkt, was bis zum 17. Juli gilt und ein extrem starker Deal für ein ganz neues Produkt ist.

Ich war ein Fan des ersten Amazon Echo Spot von 2017 und fand es schade, dass er 2019 eingestellt wurde. In den letzten Tagen konnte ich mir die neue Version für 2024 genauer anschauen und wir wollen klären, ob ich diese empfehlen kann.

Amazon Echo Spot: Test als Video

Amazon Echo Spot: Meine Stichpunkte

Das Design erinnert etwas weniger an den ersten Spot und etwas mehr an den aktuellen Pop, nur in größer und mit Display. Optisch gefällt mir die Halbkugel durchaus gut, er wirkt für diese Preisklasse hochwertig, die Tasten haben gute Druckpunkte und nur das Kabel ist für meinen Geschmack etwas kurz.

Ein Highlight der ersten Generation war das runde Display, was man hier leider gestrichen hat. Das neue Display ist gut, für 55 Euro, aber man sieht, dass es kein OLED und nicht das allerbeste LCD-Panel ist. Reicht mir aus. Optisch sieht das ganz gut aus, nur der Charme des ersten Spot ist nicht mehr vorhanden.

Beim Sound würde ich sagen, dass das exakt wie ein Amazon Echo Dot der 5. Generation klingt. Der Sound ist also okay für etwas Radio oder einen Wecker, aber erwartet auch nicht zu viel von dieser Größe. Wobei ich sagen muss, wir nutzen den aktuellen Dot sehr häufig, dass das in kleineren Räumen wirklich ausreichend ist, wenn man gerne mal etwas Radio hört.

Alexa versteht mich (gewohnt) gut, das Mikrofon kann man muten (mit einer Taste oben, dort gibt es auch Lautstärke tasten) und auf eine Kamera hat man beim Nachfolger verzichtet, was ich gut finde, denn die Kameras in Echo-Speaker finde ich überflüssig.

Der neue Amazon Echo Spot kommt mit Matter-Support, ihr könnt natürlich Bluetooth nutzen, aber es fehlt ein 3,5 mm-Anschluss. Ich sehe, dass sich das vor allem bei den kleinen Speakern, wo der Sound nicht die Stärke ist, oft gewünscht wird. Mich stört das nicht, da ich keine „dummen“ Speaker habe, an die man so einen Echo packen kann, es sollte aber erwähnt werden.

Unter der Haube werkelt der alte und bekannte MT8519 von MediaTek, dazu gibt es 1 GB RAM und man merkt schon, dass die Touch-Steuerung nicht die schnellste ist. Reicht aus, man bedient das Gerät ja eher selten, aber so richtig flott ist das OS leider nicht.

Amazon Echo Spot: Mein Fazit

Ich ziehe gerade um und hatte einen Tag, bevor uns Amazon mitteilte, dass ein neuer Echo Spot kommt, den alten in der Hand. Ich war kurz am Überlegen, ob ich ihm eine Chance im neuen Wohnbereich gebe, dann kam eben diese Nachricht.

Jetzt bekommt der neue Amazon Echo Spot eine Chance, der für mich die bessere Alternative zum Amazon Echo Dot mit Uhr ist, den wir auch gerne nutzen. Das liegt in erster Linie am Display, was schöner ist und einfach mehr Dinge anzeigen kann.

Mit Blick auf den Preis von 55 Euro zum Amazon Prime Day 2024 würde ich sagen, dass das eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite ist. Den Amazon Echo Dot 5 mit Uhr bekommt man ja auch kaum noch oder er ist sogar noch etwas teurer.

Bei der UVP von 95 Euro bin ich aber schon kritischer, da würde ich vielleicht etwas warten. Der Amazon Echo Spot der zweiten Generation ist für mich ein typsicher Echo-Speaker, den man am Prime Day oder Black Friday im Angebot mitnimmt.

Kurz: Mir gefällt der neue Amazon Echo Spot, er hat aber leider etwas an Charme im Vergleich zum Vorgänger verloren. Es gibt von mir dennoch eine Empfehlung, wenn auch nur eingeschränkt, denn ich würde da immer ein Angebot abwarten.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->