Amazon zeigt ganz neuen Echo Studio

Der Echo Studio von Amazon gehört für mich zu den besten Speakern auf dem Markt, wenn es um das richtige Verhältnis zwischen Leistung und Preis geht. Daher bleibt er auch im neuen Lineup erhalten und wird in diesem Jahr neu aufgelegt.

Amazon bezeichnet den neuen Speaker wieder als Flaggschiff der Reihe und es soll der bisher imposanteste Echo-Lautsprecher aller Zeiten sein. Allerdings gibt es jetzt einen komplett neuen Aufbau, denn es ist eine Kugel statt eines Zylinders.

Amazon Echo Studio und Echo Dot Max

Das soll für einen besseren Sound, übrigens auch wieder mit Dolby Atmos und 3D-Sound, sorgen. Die Steuereinheit befindet sich vorne und das Gehäuse ist aus Stoff. Laut Amazon wurde er „für Alexa+“ entwickelt, die neue Version von Alexa.

Bei uns spielt der Amazon Echo Studio eine zentrale Rolle und war damals auch ein Grund, warum es Alexa und nicht der Assistant von Google wurde, denn die haben ihr Highend-Modell (Home Max) eingestellt. Ich bin auf den neuen Studio gespannt.

Preislich liegt der neue Amazon Echo Studio bei 239,99 Euro und kann ab heute bei Amazon vorbestellt werden. Marktstart ist am 29. Oktober 2025 in Deutschland.

Porsche zeigt ganz neues Infotainmentsystem

Porsche ist technisch in vielen Bereichen weit vorne, beim Infotainment begnügte sich die Marke aber bisher mit einer eher zurückhaltenden…

30. September 2025 | Jetzt lesen →

