Porsche zeigt ganz neues Infotainmentsystem

Porsche ist technisch in vielen Bereichen weit vorne, beim Infotainment begnügte sich die Marke aber bisher mit einer eher zurückhaltenden Ausstattung. Zu kleine Displays, keine umfangreiche Software, der Fokus lag nicht auf dem Innenraum.

Doch das änderte sich in den letzten Jahren, erst mit dem Taycan, später mit dem elektrischen Macan, der erstmals Android Automotive als Basis nutzt, und der neue und vollelektrische Cayenne wird im nächsten Jahr das neue Level der Marke sein.

Heute hat Porsche das Infotainmentsystem offiziell gezeigt und es gibt deutlich mehr Display und eine überarbeitete Optik. Man kann die Farbe der Software auch seinen Wünschen anpassen. Ein Sprachassistent mit KI ist natürlich auch dabei.

Doch Porsche erwähnt Apple CarPlay Ultra mit keiner einzigen Silbe. Dabei war man die erste Marke, die eine Preview zeigte. Es wirft aber kein gutes Zeichen auf die Partnerschaft mit Apple, wenn selbst das Flaggschiff die Option nicht bekommt.