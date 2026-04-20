Amazon Fire TV Sticks: Das offizielle Ende von Android

Amazon hat ein eigenes Vega OS für die eigenen TV-Produkte entwickelt, welches man seit Ende 2025 erstmals auf einem Fire TV Stick anbietet. Doch Amazon gab an, dass man vorerst auf eine Mischung aus Android und Vega bei Fire TVs setzt.

Letzte Woche wurde ein weiterer Fire TV Stick angekündigt, der wieder Vega OS als Basis nutzt und obwohl die Presseabteilung von Amazon die Frage nicht direkt beantworten möchte, so gibt es im Entwicklerbereich eine eindeutige Antwort:

Angefangen mit dem Fire TV Stick 4K Select werden alle künftigen Fire TV Sticks auf Vega laufen.

Bei den Sticks ist Android also offiziell raus, diese Frage ist geklärt. Offen ist jetzt, wie lange Amazon an Android bei den anderen TV-Produkten festhalten wird, denn man hat Vega sicher nicht einfach so entwickelt und wird langfristig auch keine zwei Betriebssysteme pflegen. Vega ist die Zukunft, Android wird ausgemistet.

Mit der Zeit rechne ich aber auch damit, dass Amazon die Nachteile ausmerzt und Vega auf den Stand bringt, den Android derzeit bietet, denn es fehlen noch alte Funktionen und Apps. Im Einsteigerbereich vertretbar, im Premiumbereich nicht.