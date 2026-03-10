Amazon Frühlingsangebote 2026 gestartet

Die Amazon-Frühlingsangebote 2026 sind offiziell gestartet und laufen vom 10. bis 16. März 2026. Die Aktion bietet Rabatte von bis zu 45 Prozent auf Produkte aus verschiedenen Kategorien wie Elektronik, Alltagsbedarf, Wohnen und Sport.

Neben bekannten Marken beteiligen sich auch kleinere deutsche Unternehmen an der Aktion. Auch sind zahlreiche Produkte der Amazon-Eigenmarken und Retouren zu reduzierten Preisen erhältlich. Prime-Mitglieder profitieren zudem von einer schnellen Lieferung, oft noch am selben oder nächsten Tag.

Um die besten Angebote zu finden, können Amazon-Kunden verschiedene Funktionen nutzen, darunter personalisierte Deal-Benachrichtigungen, Wunschzettel-Erinnerungen und individuelle Empfehlungslisten. Außerdem gibt es täglich neue Deals mit speziellen Aktionstagen für verschiedene Produktkategorien.

Alle Angebote bzw. einzelne Produktdeals findet ihr ab heute auf der Aktionsseite bei Amazon. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Highlights sind unter anderem: Artikel des täglichen Bedarfs: Kräftig sparen bei Alltagsprodukten aus den Kategorien Haushalt, Ernährung, Wellness, Getränke und mehr.

Amazon Produkte im Angebot: Alltagsprodukte der Eigenmarke by Amazon sind bis zu 25% reduziert.

Amazon Haul: bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte bereits vom 6. bis zum 9. März.

Lebensmittel mit Amazon einkaufen: 15€ Rabatt bei Knuspr für Neukund:innen (10€ für Bestandskund:innen), bis zu 20% auf ausgewählte Artikel sowie bis zu 10% Rabatt auf den nächsten Einkauf bei tegut.

Amazon Geräte: Attraktive Angebote für ausgewählte Amazon-Geräte, inklusive Echo, Kindle, Fire TV, Ring, Blink sowie eero-Geräte.

Amazon Business: Rabatte auf verschiedene Produkte rund um den geschäftlichen Bedarf.

Amazon Retourenkauf: 10% Rabatt auf retournierte Produkte. Und sogar 20% am ersten Tag der Aktionswoche.

Bücher: Hunderte Kindle eBooks ab 1,99 €. Bis zu 40% auf englischsprachige Bücher.

Amazon Music: Kund:innen erhalten drei Monate kostenlosen Zugang zu Amazon Music Unlimited.

Kindle Unlimited: Zwei Monate kostenlos entdecken und unbegrenzt lesen.

