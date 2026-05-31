Apple muss nächsten Monat endlich abliefern

Nur noch wenige Tage bis zur WWDC 2026 und es deutet sich an, dass man, nach einem Jahr mit einer kleinen Pause, wieder viel über die Apple Intelligence sprechen wird. Und das soll man auch, denn bei KI ist Apple mittlerweile weit abgeschlagen.

Apple Intelligence 2.0 kommt mit iOS 27

Siri 2.0, KI-Wallpaper, KI-Shortcuts, eine eigene Chatbot-App, es steht viel im Raum für iOS 27, was Apple am 8. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit enthüllen wird. Also in einer Woche etwa. Und dieses Mal muss man bei diesem Thema endlich abliefern.

Die Enttäuschung von Dinge wie Image Playground oder dem Stand von Siri, bei dem man sich nach dem neuen Design mehr erhofft hat, sitzt tief. Oder, und das ist noch schlimmer, viele Nutzer wissen gar nicht, dass die Apple Intelligence da ist.

Dabei ist sie seit über einem Jahr, also seit iOS 26.4, mit dabei.

Geschadet hat das alles bisher nicht, vor allem die iPhones (die weiterhin für über 70 Prozent vom Gewinn, wenn man auch noch die ganzen Dinge dazurechnet, die vom iPhone abhängig sind, ausmachen) laufen gut. Sogar so gut, wie nie zuvor.

Aber die Kritik wird lauter und so langsam wird es Zeit, dass Apple zeigt, dass sie mitspielen können, wenn auch nur mit Technik von Google im Hintergrund. Für uns als Nutzer ist das aber egal, Hauptsache es funktioniert so, wie man es verspricht.

Produktfeuerwerk von Apple folgt später

Der Neustart der Apple Intelligence ist übrigens auch für Apple wichtig, denn es hängt viel davon ab. Neue Speaker, teilweise mit Display, neue AirPods mit Kamera, neuer Apple TV, man hat viele Produkte so entwickelt, als wäre die neue und gute Version von Siri schon vor einem Jahr gestartet. Daher verzögerte sich hier einiges.

Ich bin vorsichtig optimistisch, denn a) Apple hatte jetzt sehr viel Zeit, b) ich kenne die Technik von Google Gemin und die ist gut und c) lernt Apple oft, wenn auch nicht immer, aus Fehlern und macht es im zweiten Anlauf meist deutlich besser.

Meine Erwartungen sind zwar meistens zurückhaltend, da das grundsätzlich meine Art ist, aber dieses Mal nicht, ich erwarte extrem viel von der WWDC 2026 in einer Woche. Die Apple Intelligence 2.0 darf nicht wieder ein halbgarer Anlauf werden.

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