Apple muss nächsten Monat endlich abliefern
Nur noch wenige Tage bis zur WWDC 2026 und es deutet sich an, dass man, nach einem Jahr mit einer kleinen Pause, wieder viel über die Apple Intelligence sprechen wird. Und das soll man auch, denn bei KI ist Apple mittlerweile weit abgeschlagen.
Apple Intelligence 2.0 kommt mit iOS 27
Siri 2.0, KI-Wallpaper, KI-Shortcuts, eine eigene Chatbot-App, es steht viel im Raum für iOS 27, was Apple am 8. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit enthüllen wird. Also in einer Woche etwa. Und dieses Mal muss man bei diesem Thema endlich abliefern.
Die Enttäuschung von Dinge wie Image Playground oder dem Stand von Siri, bei dem man sich nach dem neuen Design mehr erhofft hat, sitzt tief. Oder, und das ist noch schlimmer, viele Nutzer wissen gar nicht, dass die Apple Intelligence da ist.
Dabei ist sie seit über einem Jahr, also seit iOS 26.4, mit dabei.
Geschadet hat das alles bisher nicht, vor allem die iPhones (die weiterhin für über 70 Prozent vom Gewinn, wenn man auch noch die ganzen Dinge dazurechnet, die vom iPhone abhängig sind, ausmachen) laufen gut. Sogar so gut, wie nie zuvor.
Aber die Kritik wird lauter und so langsam wird es Zeit, dass Apple zeigt, dass sie mitspielen können, wenn auch nur mit Technik von Google im Hintergrund. Für uns als Nutzer ist das aber egal, Hauptsache es funktioniert so, wie man es verspricht.
Produktfeuerwerk von Apple folgt später
Der Neustart der Apple Intelligence ist übrigens auch für Apple wichtig, denn es hängt viel davon ab. Neue Speaker, teilweise mit Display, neue AirPods mit Kamera, neuer Apple TV, man hat viele Produkte so entwickelt, als wäre die neue und gute Version von Siri schon vor einem Jahr gestartet. Daher verzögerte sich hier einiges.
Ich bin vorsichtig optimistisch, denn a) Apple hatte jetzt sehr viel Zeit, b) ich kenne die Technik von Google Gemin und die ist gut und c) lernt Apple oft, wenn auch nicht immer, aus Fehlern und macht es im zweiten Anlauf meist deutlich besser.
Meine Erwartungen sind zwar meistens zurückhaltend, da das grundsätzlich meine Art ist, aber dieses Mal nicht, ich erwarte extrem viel von der WWDC 2026 in einer Woche. Die Apple Intelligence 2.0 darf nicht wieder ein halbgarer Anlauf werden.mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Apple wird abliefern. Die Leistung wird etwas unterhalb von den jetzigen Google Demonstrationen liegen und trotzdem werden sie gefeiert werden. Apple braucht nicht viel zu zeigen, um letztlich wie verrückt gekauft zu werden und auch ein Mangel an Innovationen oder eine öffentliche sehr deutliche Huldigung Trumps wird nicht zu einer Verkaufsdelle oder Aktiendelle führen.
Wenn man sich die Google I/O 2025 ansieht wird man in etwa das sehen können was Apple nun zeigen wird. Interessant werden höchsten die Einschränkung durch ein bisschen mehr an Datenschutz sein und ob Apple überhaupt irgendwas bezüglich Google Aussagen wird. Das die iCloud etc. größtenteils auf Google Servern läuft wurde in den letzten Jahren ja ebenfalls nie kommuniziert.
Bitte endlich eine brauchbare KI. Muss schon meinen schönen Action-Button für Gemini versenden, weil Siri nach wie vor nichts kann.