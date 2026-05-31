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Rivian R2: Der offizielle US-Auslieferungstermin steht fest

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Bildquelle: Rivian

Der US-amerikanische Elektroautobauer Rivian hat eine erfreuliche Nachricht zu verkünden: Ab dem 9. Juni wird der Kompakt-SUV R2 offiziell in den USA ausgeliefert und die ersten Kunden werden das Fahrzeug erhalten. Der R2 tritt dann als direkter Konkurrent zum Model Y von Tesla an. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Kundschaft und die Medien zu diesem Herausforderer stehen werden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der R2 Premium Ende 2026 und der R2 Standard 2027 auf den Markt kommen werden. Weitere Details will man zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen. Wer in Deutschland Interesse an einem R2 von Rivian hat, muss sich bis 2027 gedulden, denn erst dann will die Marke auch in Deutschland durchstarten.

Zuletzt hat Volkswagen seinen Einfluss bei Rivian erweitert und ist durch eine Erhöhung seines Anteils auf 15,9 Prozent zum größten Einzelaktionär geworden. Mit dieser Erweiterung des Einflusses und der Zusammenarbeit soll eine bessere Softwarebasis für künftige E-Autos aus dem Hause Volkswagen, wie den ab 2027 geplanten ID.1, geschaffen werden.

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  1. Renner 👋
    sagt am

    Ein Auto eines Unternehmens kaufen, dass kurz vor der Pleite steht und selbst der Milliardenkonzern Amazon den Stecker gezogen hat. Die neuen Transporter bei Amazon kommen von Stellantis als Fiat Ducato

    Antworten

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