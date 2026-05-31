Google: Von Fitbit ist kaum noch etwas übrig

Google hält weiter an Fitbit fest, noch ist die Marke, die man 2019 für 2,1 Milliarden Dollar kaufte, ein Teil des Unternehmens. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr Dinge werden eingestellt und von Fitbit selbst ist 2026 nicht mehr viel übrig.

Seit dieser Woche ist das Google Fitbit Air erhältlich, ein Band, welches nicht nur Fitbit Air, sondern ganz gezielt Google Fitbit Air heißt. Mittlerweile haben auch die anderen Fitbit-Produkte den Zusatz „Google“ bekommen, das war nicht immer so.

Außerdem gibt es seit ein paar Tagen eine neue App namens Google Health, die Fitbit als App ersetzt, und Fitbit Premium ist jetzt Google Health Premium beim Abo. Vor allem als Software-Marke war Fitbit bisher im Fokus, daher überrascht das.

Das Ende von Fitbit deutet sich schon seit Jahren an, die Uhren selbst haben auch keine Zukunft mehr und viel ist nicht mehr übrig. Eigentlich ist es nur noch ein Wort zwischen Google und dem Name des Fitness-Trackers, welches an Fitbit erinnert.

Keine Webseite, keine App, kein Abo, es ist nicht mehr viel zu finden und es wirkt so, als ob Google die Marke eigentlich gerne auf den bekannten Google Friedhof schicken würde, sich aber nicht so richtig traut. Dabei wäre es langsam besser.

Google Health, Google Health Premium, Google Pixel Watch, warum nicht gleich Google Air oder Google Pixel Air für das Band und Fitbit abhaken? Ich hätte 2026 und mit diesem Neustart damit gerechnet, aber noch existiert Fitbit als Marke.

Wenn auch nur mit komplett veralteter Hardware und als Zusatz bei einem neuen Fitness-Tracker, bei dem, abgesehen vom Name, alles auf Google ausgerichtet ist. Vielleicht wäre es Zeit, wenn Google bei Fitbit endgültig den Stecker zieht.

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