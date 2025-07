Amazon Kindle Paperwhite 2024 im kurzen Test

Amazon hat das Kindle-Lineup vor ein paar Tagen aktualisiert und zwei Modelle direkt ins Rennen geschickt, darunter auch den Bestseller, den Paperwhite. Die neue Version für 2024 und darüber hinaus ist laut Amazon ca. 25 Prozent schneller.

Das spürt man durchaus, auch wenn das für Besitzer der letzten Generationen kein Grund zum Upgrade sein muss. Bei einem E-Reader ist die Geschwindigkeit nicht egal, aber auch nicht so relevant. Dennoch schön, dass es neue Hardware gibt.

Die Signature Edition, die ich hier habe, kommt weiterhin mit 32 GB daher, das normale Modell mit 16 GB, was mir aber auch ausreichen würde. Dafür hat die neue Signature Edition wohl eine weniger gummiartige Rückseite (fühlt sich besser an).

Beim neuen Kindle Paperwhite hat Amazon auch das Display vergrößert, es gibt jetzt 7 Zoll statt 6,8 Zoll, was jedoch keinen gewaltigen Unterschied macht. Aber die neue Technik (Oxid-Dünnschichttransistor) sorgt laut Amazon für ein höheres Kontrastverhältnis. Blickwinkel bzw. Helligkeit bleiben dieses Jahr unverändert.

Das trifft auch auf die Akkulaufzeit zu, es bleibt bei ca. drei Monaten, wenn man jetzt nicht jeden Tag mit voller Helligkeit die Bücher liest. Das kann ich natürlich so schnell nicht prüfen, wollte mit diesem Beitrag aber auch kein Quartal abwarten.

Größe und Gewicht bleiben, bis auf kleine Details, unverändert, es gibt aber neue Farben. Wobei ich die alte und bekannte Version in Schwarz habe, es gibt noch Jadegrün und Rosa. Die Signature Edition besitzt übrigens noch kabelloses Laden (aber nur mit Amazon-Zubehör) und ein Frontlicht mit automatischer Anpassung.

Da stellt sich also auch die Frage, ob man diese „benötigt“, was sehr subjektiv ist. Aber da der neue Paperwhite in der Signature Edition mit 200 Euro nicht viel teurer als die Version mit weniger Funktionen und Werbung für 170 Euro ist, würde ich immer dazu greifen. So einen E-Reader kauft man schließlich für sehr lange Zeit.

Womit sich die Frage stellt, ob sich der neue Kindle Paperwhite lohnt. Ja, absolut. Ein Upgrade von der letzten Generation wäre natürlich komplett übertrieben, aber damit rechnet Amazon sicher nicht. Diese Generation richtet sich an neue Nutzer oder Nutzer mit einem ganz alten Kindle, womöglich sogar einem alten Oasis.

Das alte Flaggschiff wurde bekanntlich eingestellt, da werden jetzt einige darüber nachdenken, ob sie den neuen Paperwhite kaufen. Hier löst der Paperwhite den Oasis ab, wobei er kein perfekter Ersatz ist, denn meine Frau und ich sind große Fans der Haptik des Oasis (Aluminium und Bauform) und das gibt es leider nicht.

Dafür gibt es einen schnelleren Kindle, ein besseres Display und endlich USB C, es wird langsam wirklich Zeit, dass wir das Micro USB-Kabel wegwerfen. Wobei ich selbst auf den Colorsoft in ein paar Tagen gespannt bin, ich warte schon lange auf einen Kindle mit Farbdisplay und bin gespannt, ob sich die 80 Euro mehr lohnen.

tl;dr Es ist ein kleines, aber feines Upgrade für den Amazon Kindle Paperwhite und der E-Reader bleibt eine Empfehlung von meiner Seite. Vor allem jetzt, wo es keinen Oasis mehr gibt. Wer einen recht aktuellen Paperwhite besitzt, für den lohnt sich das Upgrade allerdings nicht wirklich, so ehrlich will ich sein, dafür ist es zu klein.

