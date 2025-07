Apple plant die „ambitioniertesten iPhones“ aller Zeiten

Wenn man an die Geschichte des iPhones denkt, dann fallen mir zwei Meilensteine ein, einmal das iPhone 4 und dann das iPhone X zum 10. Jubiläum. Die restlichen Upgrades waren teilweise auch groß, aber diese Modelle waren ambitionierter.

Apple iPhone mit „aufregender Zukunft“

In einem internen Memo an das Team hat John Ternus, der Chef der Hardware bei Apple, verraten, dass mehr geplant ist. Apple plant „die ambitioniertesten“ iPhones in der Geschichte des Smartphones und es sei eine „aufregende Zukunft“ geplant.

Details nennt er natürlich nicht, aber das wäre zu riskant, da er sicher auch damit gerechnet hat, dass diese Meldung die Runde macht und ein Mitarbeiter sie mit Medien (wie in diesem Fall übrigens Mark Gurman von Bloomberg) teilen wird.

Apple plant gerade das erste „iPhone Air“

Ein ambitioniertes iPhone ist aber mit Sicherheit das mutmaßliche iPhone Air für 2025, bei dem Apple auf ein paar Extras verzichtet, aber dafür ein dünnes, leichtes und hochwertiges iPhone plant, welches den Fokus sehr stark auf das Design legt.

Smartphones sind bei Apple also noch lange nicht am Ende ihrer Reise angelangt und nach vielen Jahren mit eher unspektakulären Upgrades, wäre es spannend zu sehen, ob das iPhone ein weiteres Mal einen „iPhone X-Moment“ erzeugen kann.

