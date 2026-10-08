Tablets

Amazon kündigt großen Neustart bei Tablets an

Oliver Schwuchow
Von
4 Kommentare

Amazon hat heute einen großen Neustart bei Tablets angekündigt und überarbeitet diese Reihe, wie die restlichen Produkte, etwas stärker in diesem Jahr. Wobei der Unterschied hier teilweise gewaltig ist und es eine ganz große Änderung gibt.

Man setzt jetzt auf die Google-Dienste, ihr bekommt also ganz normal den Google Play Store auf den drei Tablets, die den Anfang machen. Ein Modell hat sogar ein mattes Display und ist preislich attraktiv und eine Übersicht gibt es bei Amazon.

Panos Panay, den sich Amazon extra von Microsoft geschnappt hat, ist für diese Tablets verantwortlich. Bei Bloomberg hat er verraten, dass es das auch mit den alten Fire Tablets war, denn „sie boten einfach nicht das, was die Nutzer wollten“.

Ein guter Schritt, sehr gut sogar, und wir sind noch nicht am Ende, denn Amazon hat zwar kein Herbst-Event in diesem Jahr, aber es kommt noch mehr Hardware im Herbst. Komisch, bei diesen Neuerungen hätte sich ein Event wirklich gelohnt.

Events · 8. Oktober 2026

Es geht los: Apple lädt zum Event im Oktober ein

Der September war nur der Auftakt in diesem Jahr, denn Apple hat im Oktober mehr Neuheiten geplant und zwei Events… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden 4 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze52 💎
    sagt am

    Leider zu teuer

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Interessant, allerdings ist der Preis für mich leider etwas zu hoch, zumal nicht bekannt ist, welche CPU verbaut wurde.

    Antworten
  3. Mårtiň 💎
    sagt am

    Das ist ein guter Schritt, die Preise sind aber viel zu hoch. Zumindest für Amazon-Hardware mit Zwangswerbung. Immerhin die Upgrade-Preise für Bestandskunden sind ganz okay.

    Antworten
    1. Sam 🏆
      sagt am zu Mårtiň ⇡

      Naja, die Preise sind wie immer auf Prime Day, etc. Angebote ausgerichtet.

      Antworten

Mehr entdecken
Vier neue Telekom MagentaZuhause-Tarife mit Cashback starten bei LogiTel
08.10.26 · Tarife
Streamingmarkt in Bewegung: Netflix verliert, Apple TV holt auf
08.10.26 · Unterhaltung
Apple iPad: Neue Generation wirft den uralten Chip raus
28.09.26 · Tablets
Rockstar verkauft jetzt neues Merch für GTA 6
08.10.26 · Gaming
Apple iPad mini mit OLED zeigt sich erstmals auf einem Bild
25.09.26 · Tablets
Es geht los: Apple lädt zum Event im Oktober ein
08.10.26 · Events
Das neue Jaguar: Mehr Luxus und deutlich weniger Autos
08.10.26 · Mobilität
N26 öffnet neues Anlageangebot für alle Kunden
08.10.26 · Fintech
GTA 6: Rockstar nennt offizielle und neue Details
08.10.26 · Gaming
Elektroautos: Diese Zahlen überraschen selbst Skeptiker
08.10.26 · Mobilität
Du bist hier: Amazon · Tablet
mobiFlip / News / Tablets / Amazon kündigt großen Neustart bei Tablets an