Amazon kündigt großen Neustart bei Tablets an

Amazon hat heute einen großen Neustart bei Tablets angekündigt und überarbeitet diese Reihe, wie die restlichen Produkte, etwas stärker in diesem Jahr. Wobei der Unterschied hier teilweise gewaltig ist und es eine ganz große Änderung gibt.

Man setzt jetzt auf die Google-Dienste, ihr bekommt also ganz normal den Google Play Store auf den drei Tablets, die den Anfang machen. Ein Modell hat sogar ein mattes Display und ist preislich attraktiv und eine Übersicht gibt es bei Amazon.

Panos Panay, den sich Amazon extra von Microsoft geschnappt hat, ist für diese Tablets verantwortlich. Bei Bloomberg hat er verraten, dass es das auch mit den alten Fire Tablets war, denn „sie boten einfach nicht das, was die Nutzer wollten“.

Ein guter Schritt, sehr gut sogar, und wir sind noch nicht am Ende, denn Amazon hat zwar kein Herbst-Event in diesem Jahr, aber es kommt noch mehr Hardware im Herbst. Komisch, bei diesen Neuerungen hätte sich ein Event wirklich gelohnt.

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