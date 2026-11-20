Die staatliche digitale Brieftasche d-you startet am 2. Januar 2027. Erste Partner zeigen jetzt, wofür sie genutzt werden soll.

Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat gemeinsam mit Unternehmen und Hochschulen konkrete Anwendungen vorgestellt. Nutzer sollen künftig persönliche Nachweise auf ihrem Smartphone speichern und bei Bedarf digital vorzeigen können.

d-you: DHL, Hochschulen und DATEV zeigen Anwendungen

Beim sogenannten Pitch Day präsentierten die beteiligten Partner verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Einige davon dürften im Alltag durchaus praktisch sein:

DHL: Digitale Identifizierung bei der Paketabholung.

Digitale Identifizierung bei der Paketabholung. Hochschulen: Vier Hochschulen demonstrierten digitale Studierendenausweise.

Vier Hochschulen demonstrierten digitale Studierendenausweise. DATEV: Gemeinsam mit der Bundessteuerberaterkammer wurde eine digitale Steuerberater-ID vorgestellt.

Gemeinsam mit der Bundessteuerberaterkammer wurde eine digitale Steuerberater-ID vorgestellt. d.velop: Digitale Zustellung von Dokumenten im Kreis Borken.

Seit Anfang November testen ausgewählte Partner ihre Anwendungen unter produktionsnahen Bedingungen. Welche Funktionen tatsächlich direkt zum Start für alle Nutzer verfügbar sein werden, ist allerdings noch unklar.

Persönliche Daten bleiben auf dem Smartphone

Die kostenlose Wallet soll digitale Nachweise lokal auf dem Gerät speichern. Informationen werden nur nach aktiver Freigabe weitergegeben. Dabei lassen sich auch einzelne Eigenschaften bestätigen, beispielsweise die Volljährigkeit, ohne das vollständige Geburtsdatum offenzulegen.

Ein Aktivitätenbericht dokumentiert, wann welche Daten mit wem geteilt wurden. Bei einem Smartphone-Verlust lässt sich die digitale Brieftasche sperren.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik begleitet die Entwicklung und prüft die Umsetzung der Sicherheitsanforderungen. Zusätzlich läuft seit September ein internationales Bug-Bounty-Programm über HackerOne. Sicherheitsforscher haben dabei bereits Schwachstellen gemeldet, an deren Behebung gearbeitet wird.

Gut zu wissen Der Bundesrat hat heute einstimmig dem Digitale-Identitäten-Gesetz zugestimmt, der rechtlichen Grundlage zum Start der d-you.

Langfristig soll d-you zur deutschen EUDI-Wallet weiterentwickelt werden. Entscheidend für den praktischen Nutzen dürfte sein, wie viele Unternehmen und Behörden die digitalen Nachweise tatsächlich akzeptieren. Die ersten Beispiele sind jedenfalls konkreter als die üblichen Digitalisierungsversprechen.

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