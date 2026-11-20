Hätte man mich gefragt, was ich mir von einem GTA 6 wünschen würde, so hätte ich vermutlich so ziemlich alle Punkte genannt, die Rockstar beim neuen Teil der Reihe umgesetzt hat. Vice City ist mein favorisierter Ort der Reihe, ich mag die Musik, ich mag den Vibe und ich hätte mir ein „erwachsenes“ Spiel gewünscht.

Red Dead Redemption 2 gehört zu meinen Lieblingsspielen und GTA 6 ist nach den ersten Stunden ganz klar ein Grand Theft Auto mit Witz und Ironie, aber es ist viel geerdeter als die Teile davor. Es ist mehr RDR2 als GTA 5. Die Grafik ist schlicht beeindruckend, auch wenn ich mich eine Weile an die 30 fps gewöhnen musste.

Die ersten Stunden erfüllten meine Erwartungen, die wirklich extrem hoch waren, voll und ganz. Tolle Sprachausgabe (wenn auch nicht immer leicht zu verstehen im Auto, da ist es schwierig ohne deutsche Stimmen), die Animation der Charaktere, es wirkte alles perfekt. Doch dann öffnete sich die Welt nach ca. zwei Stunden.

GTA 6: Ein einzigartiges Spiel

Das war der Moment, als mir klar wurde, was die Reviews meinten, wenn sie von einem Meisterwerk, was es in dieser Form so schnell nicht mehr geben wird, diese Woche sprachen. Leonidas wirkt so real, dass es am Anfang fast schon surreal wirkt, dass das ein Spiel ist. Die Liebe zum Detail ist auf einem ganz anderen Level.

Man kann es kaum in Worte fassen und nicht jeder wird das wertschätzen, für viele ist das einfach nur „GTA mit schöner Grafik“, verstehe ich. Aber diese Welt ist so extrem lebendig, dass man sich komplett darin verlieren kann. An jeder Ecke ist etwas los, jeder NPC interagiert mit einem, GTA 6 saugt einen direkt in diese Welt.

Es gab in den zwei Stunden, in denen ich nur die Welt erkundete, so viele absurde Momente, die mich immer wieder überrascht haben. Und das absurde ist, dass das Spiel einen nicht überfordert, obwohl es so extrem umfangreich ist. Man kann viel machen, man muss aber nicht, die Welt passt sich sehr gut eurem Gameplay an.

Man merkt, dass an diesem Spiel über 10 Jahre aktiv gearbeitet und weit über eine Milliarde Euro in die Entwicklung gesteckt wurde. Normalerweise spiele ich bei Open-World-Spielen eher die Story und nehme die offene Welt als Beiwerk mit, hier stecke ich immer noch in Kapitel 1 fest und genieße diese unglaubliche Welt.

GTA 6 lässt sich kaum beschreiben, ich habe mir 2-3 Videos vorher angeschaut, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber selbst diese konnten nicht das Gefühl vermitteln, welches man beim aktiven Spielen erlebt. Rockstar hat bisher nicht nur meine Erwartungen erfüllt, sie haben diese mit GTA 6 mehrmals klar übertroffen.

GTA 6: Ein persönliches Erlebnis

Für die einen ist das ein nerviger Hype, andere wollen diesen nutzen, um peinliche Beiträge im Stil von GTA zu posten (Grüße an die CDU), wieder andere jammern das Internet voll, dass man GTA 6 jetzt nicht genießen kann und auf die PC-Version warten muss, gefühlt hat derzeit jeder eine Meinung zu GTA 6, es polarisiert.

Für mich ist es (und daher ist jedes Review subjektiv) ein Spiel, was sich sehr sicher in die Reihe der Spiele einordnen wird, an die man in Jahren denkt. Es ist nicht weniger als ein Meilenstein und in einer Zeit der KI, in der wir mit Slop zugemüllt werden, ein Stück gute „Handarbeit“, mit der ich so nicht mehr gerechnet hätte.

Hinzu kommt, dass ich den Hype unterhaltsam finde. Ich tausche mich mit meiner Frau aus, die es parallel zu mir auf der Xbox zockt, ich schreibe mit meinem Trauzeugen, meine Stories sind voll, die Memes sind lustig, GTA 6 ist für mich mehr als nur ein Spiel. Es ist ein Medienereignis, welches jeder völlig anders erlebt.

Kommen wir zum vorläufigen Ende meines Eindrucks. GTA 6 hatte einen enormen Hype und wird diesem nicht nur gerecht, es übertrifft sogar meine Erwartungen an das Spiel, die schon nach dem ersten Trailer hoch waren. Für mich ist das aber mehr als nur ein „gutes Spiel“ und ich kann verstehen, wenn ihr das anders seht.

Anmerkung: Ich zocke GTA 6 mit einer PS5 Pro, einem 65 Zoll großen OLED TV (ab und an auf dem 77 Zoll großen Modell mit meiner Frau) und höre den Sound über eine Sonos Arc Ultra mit einem Sub 4 oder einem Sonos Ace Ultra (hängt davon ab, zu welcher Tageszeit). Dieses Setup trägt sehr viel zum Erlebnis des Spiels bei.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗