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Es geht los: Apple lädt zum Event im Oktober ein

Oliver Schwuchow
Von

Der September war nur der Auftakt in diesem Jahr, denn Apple hat im Oktober mehr Neuheiten geplant und zwei Events stehen an. Das erste hat sich bereits am 13. Oktober angedeutet und wurde heute ganz offiziell von Apple bestätigt.

Es ist kleiner, findet nicht in Cupertino statt und Apple lädt ausgewählte Medien zu den jeweiligen Locations (New York, London, …) vor Ort ein. Man nennt es auch eher „Erfahrung“ und nicht „Event“, das ist also deutlich kleiner als bei iPhones.

Das Motto „Welcome home“ ist ein eindeutiger Hinweis, es geht um Produkte für daheim, für Smart Home. Wir bekommen einen neuen Apple TV, einen HomePod mini 2 und den Home Hub, der sicher im Fokus der Veranstaltung stehen wird.

Ich hoffe auf Details zu Siri AI für Deutschland.

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