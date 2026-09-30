Amazon kündigt neuen Fire TV Stick an und überrascht mit Angebot

Der neue Amazon Fire TV Stick hat sich bereits die Woche gezeigt, jetzt ist er auch offiziell. Die neue 4K-Generation bekommt eine überarbeitete Fernbedienung, der Fokus liegt auf Alexa+, es gibt Wi-Fi 6, aber Sideloading ist leider auch gesperrt.

Laut Amazon gibt es eine schnellere Performance und der Stick wird über USB C geladen, ein Netzteil ist nicht nötig. Die große Überraschung ist aber der Preis, denn mit 75 Euro ist der Amazon Fire TV Stick mittlerweile doch teuer geworden.

Zum Marktstart gibt es aber ein krasses Angebot, denn man hat den Preis direkt über 50 Prozent auf nur 34,99 Euro gesenkt. Das zeigt, wie viel Spanne da doch drin ist. Bei solchen Produkten sollte man immer auf ein gutes Angebot warten.

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