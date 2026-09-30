Unterhaltung
Amazon kündigt neuen Fire TV Stick an und überrascht mit Angebot
Der neue Amazon Fire TV Stick hat sich bereits die Woche gezeigt, jetzt ist er auch offiziell. Die neue 4K-Generation bekommt eine überarbeitete Fernbedienung, der Fokus liegt auf Alexa+, es gibt Wi-Fi 6, aber Sideloading ist leider auch gesperrt.
Laut Amazon gibt es eine schnellere Performance und der Stick wird über USB C geladen, ein Netzteil ist nicht nötig. Die große Überraschung ist aber der Preis, denn mit 75 Euro ist der Amazon Fire TV Stick mittlerweile doch teuer geworden.
Zum Marktstart gibt es aber ein krasses Angebot, denn man hat den Preis direkt über 50 Prozent auf nur 34,99 Euro gesenkt. Das zeigt, wie viel Spanne da doch drin ist. Bei solchen Produkten sollte man immer auf ein gutes Angebot warten.
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Fehler melden 4 Kommentare
Blöde Frage, aber nutzt jemand aktuell einen Fire TV und kann mir sagen, ob die Oberfläche irgendwie erträglich ist oder ob sie unübersichtlich und mit Werbung verseucht ist?
Also, geht es eher Richtung Google TV, Richtung Apple TV, Richtung Roku oder macht Amazon das komplett eigene Ding?
Ja, ich mag die Oberfläche und die Perfomance der neueren Geräte. Besser als die Oberfläche meines neueren LG Oled Fernsehers. Google und Apple TV habe noch nicht getestet
Ich nutze Fire TV. Die Werbung ist zwar sehr präsent, aber nicht ganz so aufdringlich,wie gedacht. Also mich stört es jetzt nicht wirklich.
Wie es beim neuen Stick ist, weiß ich nicht, aber sie ist passabel. Eher Google TV und nicht Apple TV, die Box von Apple ist schon nochmal deutlich besser und cleaner, wenn auch viel teurer. Ich würde so eine Option aber nur wählen, wenn der TV wirklich alt und die eigene Oberfläche echt schlecht ist. Für mich ist das vergleichbar mit dem, was Samsung, LG und Co. in den letzten 2-3 Jahren so gezeigt haben.