Unterhaltung

Das ist der ganz neue Amazon Fire TV Stick

Oliver Schwuchow
Von

Amazon plant einen neuen Fire TV Stick mit 4K für 2026, vermutlich werden wir ihn noch im Herbst und pünktlich für das kommende Weihnachtsgeschäft sehen. Und dieser bekommt ein neues Design und eine neue Fernbedienung, wie man sieht.

Das alte Konzept bleibt erhalten, der Stick wird hinten am TV angebracht und mit HDMI verbunden, über die Fernbedienung, jetzt mit einer auffälligen Home-Taste, steuert man alles. Gewisse Streamingdienste gibt es sogar noch als Schnellzugriff.

Die Änderung bei der Optik dürften wir Panos Panay verdanken, der vor einer Weile von der Surface-Sparte bei Microsoft zu Amazon wechselte und schon bei den Echos für einen Neustart gesorgt hat. Technische Details gibt es aber noch keine.

So viel kann man bei Sticks aber auch nicht mehr ändern, vor allem, wenn man sie preiswert anbieten will. Aktuell liegt der Amazon Fire TV Stick mit 4K bei rund 70 bis knapp über 80 Euro, ein Preisanstieg würde mich allerdings auch nicht wundern.

Unterhaltung · 28. September 2026

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