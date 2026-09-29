Disney stellt Futurama schon wieder offiziell ein

Futurama konnte sich bei diesem Comeback wieder nicht lange halten, denn nach der dritten Staffel der Neuauflage endet die Serie bei Disney+. Kurz nach dem die Folge mit dem Titel „Ende der Geschichte“ („Final Ending: The Last Conclusion“) online ging, hat Disney offiziell verraten, dass aktuell keine Staffel 15 in Arbeit ist.

Es sind allerdings noch drei Specials in Planung, Fry, Bender und Leela werden uns also noch eine Weile begleiten, aber eine neue Staffel bekam kein grünes Licht.

Futurama: Matt Groening ist zuversichtlich

Doch im Gespräch mit Variety verriet Matt Groening auch, dass sich Futurama sicher irgendwann „wieder erheben wird“. Man kann „uns in einen Sarg legen, sie können den Deckel festnageln, aber sie können uns nicht begraben“, so Groening weiter. Futurama wurde schon sehr oft eingestellt, kam aber immer wieder zurück.

Ich glaube, wir nehmen die Sache derzeit eher auf die leichte Schulter, weil wir diese Situation schon oft erlebt haben. Wir haben noch jede Menge Geschichten zu erzählen. Die Animatoren, die Schauspieler und die Autoren würden alle gerne weitere Geschichten umsetzen. Mal sehen, was daraus wird. Man weiß ja nie.

Das klingt jedenfalls nicht wie ein echtes Ende, für mich klingt das fast schon wie eine längere Pause, die man als Finale vermarktet, um dann wieder ein Comeback zu feiern. Ein Comeback ist bei Futurama ja auch schon ein Gag in neuen Staffeln.

Doch bis Ende 2027 ist Schluss, pünktlich zu Weihnachten erscheint nämlich erst das erste der drei „XXXL Specials“, die anderen zwei sind für 2028 geplant. Falls wir also irgendwann wieder ein Comeback von Futurama sehen werden, dann eher 2029 oder 2030. Schade, die aktuellen Staffeln sind kein Highlight, aber solide.

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