Amazon Last Minute Angebote 2024 gestartet

Amazon bietet auch in diesem Jahr wieder die „Last-Minute-Angebote“ als vorweihnachtliches Shopping-Event an.

Amazon positioniert seine Last-Minute-Angebote wie gewohnt als gute Gelegenheit, noch vor Weihnachten günstig an Geschenke zu kommen. Natürlich schafft das Unternehmen mit solchen Verkaufsaktionen auch Platz in den Lagern oder kurbelt einfach den Umsatz noch etwas an.

Die rabattierten Produkte der Aktion kommen dabei erneut aus allen möglichen Produktbereichen, wie zum Beispiel Beauty, Mode, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik, Amazon-Hardware und einigen mehr. Mein Tipp wären die weiterhin verfügbaren Deals zur Ring Intercom.

Im Vergleich zu anderen Shopping-Events bei Amazon laufen die Last-Minute-Angebote etwa zweieinhalb Wochen lang und enden kurz vor Weihnachten, genauer gesagt am 22. Dezember 2024.

Amazon gewährt zahlreiche Rabatte

Neue Tagesangebote starten jeweils um Mitternacht und neue „Blitzangebote“ über den Tag verteilt. Die Preise werden von Amazon erst zum jeweiligen Startzeitpunkt veröffentlicht.

Die komplette Auswahl findet ihr wie immer auf der Übersichtsseite aller Deals auf Amazon.de. Dort könnt ihr im unteren Bereich auf Filter für verschiedene Produktkategorien setzen.

Wie immer gilt auch für diese Deals: Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Alle Angebote aufrufen →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.