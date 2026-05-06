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Satelliten-TV bleibt: ARD trifft langfristige Entscheidung

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ARD (KI)

Die ARD verlängert ihre Satellitenverbreitung über ASTRA langfristig und sichert damit den Empfang bis 2039.

Die ARD hat ihre Partnerschaft mit dem Satellitenbetreiber SES ASTRA verlängert. Laut Pressemeldung sollen die Programme der Landesrundfunkanstalten weiterhin in „HD-Qualität“ (720p50) über die Orbitalposition 19,2° Ost ausgestrahlt werden. Die Vereinbarung gilt bis zum Jahr 2039 und betrifft sowohl TV- als auch Radioangebote.

Vertreter beider Seiten betonen die Bedeutung der Satellitenverbreitung im Gesamtmix. Laut ARD bleibt der klassische Broadcast neben Streaming ein zentraler Bestandteil der Distribution. SES verweist darauf, dass Millionen Haushalte täglich auf die Programme zugreifen und nun langfristige Planungssicherheit erhalten.

Satellitenempfang bleibt wichtiger Verbreitungsweg

Über das ASTRA-System werden laut SES rund 300 deutschsprachige Programme ohne monatliche Anschlusskosten verbreitet. Ende 2024 nutzten demnach mehr als 16 Millionen TV-Haushalte in Deutschland den Satellitenempfang. Die Plattform spielt damit weiterhin eine zentrale Rolle im TV-Markt.

Wichtige Fakten zur Vereinbarung

  • Vertragslaufzeit bis 2039
  • Weiterhin HD-Ausstrahlung
  • Verbreitung über ASTRA 19,2° Ost
  • Über 16 Millionen Haushalte erreicht

Ich halte die Entscheidung für nachvollziehbar und vollkommen erwartbar, da Satellitenempfang trotz Streaming weiterhin eine stabile und weit verbreitete Infrastruktur darstellt.

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