ROG Xbox Ally und Xbox Ally X erhalten umfangreiches Firmware-Update

Während Microsoft die Arbeiten an Projekt Helix, also der Next-Gen Xbox, im Hintergrund weiter vorantreibt, hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit ASUS bereits im letzten Jahr eine Art Xbox-Konsole auf den Markt gebracht – die beiden Gaming-Handhelds ROG Ally und ROG Ally X. Um die Handhelds gegenüber der Konkurrenz weiter „aufzuwerten“, wurde nun ein umfangreiches Firmware-Update veröffentlicht.

Vieles neues für den Xbox-Handheld

Es gibt zahlreiche Verbesserungen in allen Bereichen des ROG Xbox Ally und des Xbox Ally X: Neue Treiber, eine optimierte Performance sowie neue Funktionen wie ein Game Bar Display Widget oder ein Gamepad-Cursor in der Xbox-App. Auch die vorinstallierte ASUS-Software Armoury Crate wurde um einige neue Funktionen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen erweitert.

Zudem wird die „Xbox Full-Screen-Experience (FSE)” in „Xbox Mode” umbenannt und soll zukünftig die Standardoberfläche für die beiden Gaming-Handhelds sein. Sämtliche weiteren Änderungen und neuen Funktionen listet Microsoft in den offiziellen Release Notes auf.

Aufgrund der modularen Verteilung der verschiedenen Softwarekomponenten lässt sich das Firmware-Update nicht zentral auf dem ROG Xbox Ally und dem Xbox Ally X installieren. Die Updates können jeweils in der Xbox-App, über Armoury Crate oder per Windows 11 auf die Handhelds abgerufen und installiert werden.