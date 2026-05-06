Jaguar nennt Datum für elektrischen Neustart

Jaguar steht vor der größten Neuausrichtung der Unternehmensgeschichte und wird zu einer vollelektrischen Marke. Doch nicht nur das, man positioniert die Marke noch etwas weiter „oben“ und den Anfang macht ein Modell namens Type 00.

Das ist jedoch nur der Codenamen, am 12. Mai wird uns Jaguar den finalen Namen für den elektrischen Neustart der Marke nennen, das finale Design wird jedoch erst im September gezeigt, bevor das neue Elektroauto irgendwann 2027 startet.

Basis ist die neue Jaguar Electric Architecture, die auch für andere Elektroautos genutzt wird, ein SUV folgt kurze Zeit später. Ursprünglich suchte Jaguar einen Partner für die Plattform, fand aber keinen, daher geht man es jetzt alleine an.

Eins ist klar, so wie bisher, musste Jaguar nicht weitermachen, damit war man nicht mehr erfolgreich. Doch dieser Neustart dürfte entscheidend für die Zukunft der Marke sein. Entweder, er gelingt, oder wird es in dieser Form nicht mehr geben.

Das mit dem vollelektrischen Fokus werden einige kritisch sehen, ich bin aber vor allem bei der neuen Positionierung skeptisch, denn damit sind in letzter Zeit viele Marken gescheitert. Und warum sollte ausgerechnet Jaguar der Sprung gelingen?