CHECK24 krempelt Bonusprogramm komplett um

Das Vergleichsportal CHECK24 führt mit Smily ein neues Treueprogramm ein und ersetzt damit bisherige Bonusmodelle.

CHECK24 stellt sein bisheriges Punkteprogramm sowie ergänzende Angebote wie GoldClub und VersicherungPLUS ein. An deren Stelle tritt das neue Treueprogramm Smily, das laut Unternehmensangaben zusätzliche Rabatte, Cashbacks und weitere Extras bieten soll.

Die Umstellung erfolgt automatisch für bestehende Nutzer, ohne dass eine separate Anmeldung erforderlich ist.

Bestehende Punkte werden vollständig in die neue Prämienwährung umgewandelt. Teilnehmer sammeln künftig Smily Punkte über sogenannte qualifizierende Abschlüsse, etwa Buchungen oder Vertragsabschlüsse über die Plattform. Auch die Punkte aus der Nutzung des C24-Girokontos landen im Programm.

Diese Punkte können laut Teilnahmebedingungen für Rabatte, Auszahlungen oder weitere Vorteile genutzt werden.

So funktioniert das neue Treueprogramm Smily bei CHECK24

Zentrale Merkmale des Programms:

Automatische Umstellung bestehender Kundenkonten

Einführung von Smily Punkten als neue Währung

Level-System basierend auf Nutzeraktivität

Rabatte und Cashbacks bei ausgewählten Angeboten

Die Teilnahme ist kostenlos und an ein persönliches Kundenkonto gebunden. Voraussetzung ist unter anderem ein Mindestalter von 18 Jahren sowie ein Wohnsitz in der EU. Die gesammelten Punkte behalten mindestens 36 Monate ihre Gültigkeit, können jedoch unter bestimmten Bedingungen verfallen oder storniert werden.

Ich halte die Umstellung für nachvollziehbar, da CHECK24 damit mehrere Programme bündelt und das System vereinheitlicht, auch wenn Details zu konkreten Vorteilen im Alltag entscheidend bleiben.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.