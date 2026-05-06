Google krempelt die Suche um: Diese neuen KI-Funktionen kommen

Google erweitert seine KI-Suche um neue Funktionen, die den Zugang zu Quellen und Inhalten im Web erleichtern sollen.

Google hat mehrere Neuerungen für seine generativen Suchfunktionen wie AI Mode und AI Overviews angekündigt. Ziel sei es laut Unternehmensangaben, Nutzern den Zugang zu relevanten Webseiten, „vertiefenden“ Inhalten und unterschiedlichen Perspektiven zu erleichtern. Dabei steht vor allem die bessere Sichtbarkeit von Links und Quellen im Mittelpunkt der Weiterentwicklung.

Zu den Änderungen gehört unter anderem eine Funktion, die am Ende von KI-Antworten weiterführende Inhalte vorschlägt. Nutzer sollen so einfacher verschiedene Blickwinkel zu einem Thema entdecken können. Zudem werden laut Google künftig eigene Nachrichtenabonnements stärker hervorgehoben, um schneller auf vertraute Inhalte zugreifen zu können.

Neue Funktionen sollen Navigation und Kontext in der KI-Suche verbessern

Darüber hinaus integriert Google verstärkt Inhalte aus öffentlichen Diskussionen und sozialen Netzwerken (z. B. von reddit) in die Suchergebnisse. Diese sollen Einblicke aus erster Hand liefern und werden mit zusätzlichen Kontextinformationen wie Autorennamen oder Community-Hinweisen versehen.

Info mobiFlip kann in der Google-Suche als bevorzugte Nachrichtenquelle ausgewählt werden. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt: Ihr könnt auch unserem neuen Google Profil folgen.

Auch die Darstellung von Links wird angepasst. Verweise erscheinen künftig häufiger direkt im Fließtext der KI-Antworten. Ergänzend führt Google eine Vorschaufunktion ein, die beim Überfahren eines Links zusätzliche Informationen zur Zielseite anzeigt. Dies soll Nutzern mehr Orientierung und Sicherheit beim bzw. vorm Klicken geben.

Ich halte die Änderungen für einen logischen Schritt, da sie die klassische Websuche stärker mit kuratierten KI-Antworten verknüpfen und gleichzeitig die Transparenz der Quellen erhöhen. Wie sich das Ganze für Publisher auswirkt, bleibt nun abzuwarten. Die vergangenen Änderungen haben zumindest durch die Bank weg dafür gesorgt, dass Nutzer weniger auf Links klicken bzw. sich die eigentlichen Quellen der Informationen anschauen.