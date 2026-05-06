Firmware und Updates

Apple gibt euch mit iOS 27 viel mehr Freiheiten

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Apple wird mit iOS 27 nicht nur eine Siri 2.0 auf den Markt bringen, die Gemini von Google als Basis nutzt, man öffnet die Plattform laut Mark Gurman von Bloomberg auch für weitere Alternativen. Und das nicht nur beim normalen Sprachassistenten.

Wer bei den Schreibtools also lieber OpenAI nutzen möchte, der kann das tun, wer bei der Bildbearbeitung lieber Google mag, der kann das tun, und wer bei der Sprache auf Siri setzt, hat die Wahl, es gibt viele Freiheiten bei der KI, so die Quelle.

Mit Erweiterungen können Sie bei Bedarf über Apple Intelligence-Funktionen wie Siri, Schreibwerkzeuge, Image Playground und mehr auf generative KI-Funktionen von installierten Apps zugreifen.

In den Einstellungen kann man es bei den Erweiterungen („Extensions“ in der neuen Beta von iOS 27 genannt) festlegen, bisher testet es Apple mit OpenAI, Google und Anthropic. Es ist unklar, ob jede KI auf dem Markt selbst eine Erweiterung erhält.

Apple hat den Start der Apple Intelligence, um es freundlicher auszudrücken, in den Sand gesetzt, scheint aber dazugelernt zu haben und liefert zwei Jahre nach der Ankündigung eine neue Vision, die (in den Gerüchten jedenfalls) sehr gut klingt.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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