Samsung startet Roll-out von One UI 8.5 ab Mitte Mai

Das Unternehmen Samsung startet den Roll-out von One UI 8.5 und erweitert damit schrittweise die Galaxy AI Funktionen auf viele Geräte.

Samsung beginnt laut Unternehmensangaben ab Mitte Mai mit der Verteilung von One UI 8.5. Der Fokus des Updates liegt auf verbesserten Kommunikationsfunktionen sowie kreativen Anwendungen. Die neuen Funktionen sollen auf einer Vielzahl von Galaxy Smartphones und Tablets verfügbar gemacht werden.

Zu den unterstützten Geräten zählen mehrere Generationen der Galaxy S-Serie, darunter auch FE-Modelle, sowie aktuelle Fold- und Flip-Geräte. Auch Tablets der Galaxy Tab S-Reihen und ausgewählte Modelle der Galaxy A-Serie der letzten drei Generationen sollen das Update erhalten. One UI 8.5 basiert auf Android 16.

Verfügbarkeit und unterstützte Samsung Geräte

Der globale Roll-out startet zunächst am 6. Mai in Korea. Weitere Märkte wie Deutschland sollen laut Samsung schrittweise folgen, ohne dass konkrete Zeitpläne für einzelne Geräte genannt wurden.

Unterstützte Gerätekategorien im Überblick:

Galaxy S-Serie inklusive FE-Modelle

Galaxy Z Fold und Z Flip Generationen

Galaxy Tab S Tablets

Galaxy A-Serie der letzten drei Generationen

Ich halte den breiten Ansatz für sinnvoll, da Samsung so viele Bestandsgeräte einbindet. Leider bleiben konkrete Zeitfenster für Nutzer erstmal unklar.