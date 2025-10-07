Amazon Prime Deal Days 2025 gestartet

Amazon startet heute ein Shopping-Event für seine Prime-Kunden. Die Prime Deal Days 2025 finden nur am 7. und 8. Oktober statt.

Die Prime Deal Days bei Amazon sind zurück. Während dieses 48-stündigen Events haben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, von „exklusiven Angeboten“ aus einer Vielzahl von Kategorien wie Elektronik, Spielzeug, Mode und Haushaltswaren zu profitieren. Nicht nur bekannte Marken bieten in diesem Zeitraum Rabatte an.

Prime Deal Days 2025 mit Sonderseiten zu allen Deals

Erste und beste Anlaufstelle für die Prime Deal Days ist diese Sonderseite bei Amazon. Dort landen stets die tagesaktuell besten Angebote und es gibt verschiedene Filter, um gute Angebote aus gewünschten Kategorien zu finden. Auch nützlich: Sämtliche Aktionen und Rabatte für Amazon-eigene Hardware findet ihr auf dieser Sonderseite.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich bei Amazon Prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

Zu den Deals bei Amazon →

Über interessante Aktionen und Angebote im Rahmen der Prime Deal Days 2025 informieren wir euch wie üblich ergänzend separat im Blog.

