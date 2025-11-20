Amazon Prime Video: Neue Funktion für kurze Zusammenfassungen kommt

Amazon führte Ende letzten Jahres die X-Ray Recaps ein, basierend darauf gibt es jetzt, wenn auch vorerst nur als Beta in den USA, die normalen „Video Recaps“. Die sieht man bei den Serien von Amazon und sie bieten euch eine Zusammenfassung.

Die Idee ist, so Amazon, dass man KI nutzt, um euch ein kurzes Video mit Sprache und bewegtem Bildmaterial zu zeigen, welches beispielsweise eine Staffel einer Serie zusammenfasst, bevor ihr die neue Staffel schaut. Diese Funktion soll dabei umfangreicher als das „was bisher geschah“ am Anfang einer neuen Folge sein.

Bisher funktioniert das nur bei Prime Originals von Amazon und es ist eben noch in der Testphase auf Englisch, die Video Recaps sollen allerdings irgendwann für alle Nutzer kommen. Amazon hat noch nicht verraten, wann in Deutschland damit zu rechnen ist. Die Ära der YouTuber, die Serien zusammenfassen, geht also zu Ende.

Wobei ich persönlich ja auch ganz gerne bestimmte Personen schaue, die Serien zusammenfassen, oft mit einer persönlichen Note. Es muss ja nicht immer alles von einer KI übernommen werden (wobei das hier den meisten sicher ausreichen wird).

