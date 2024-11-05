Amazon Prime Video bekommt eine wirklich praktische Neuerung

Ich weiß noch, als man früher nur ein paar US-Serien geschaut hat und es noch leicht war, den Überblick zu behalten. Mittlerweile, ohne klassisches Fernsehen, ist die Anzahl der Serien aber groß und oft weiß man nicht, was vorher passiert ist.

Viele Serien bieten daher ein „was bisher geschah“ am Anfang an, teilweise auch vor jeder Folge, um bereits gezeigte Handlungen, die für diese Folge relevant sein werden, erneut zu zeigen. Manchmal reicht einem aber auch das noch nicht aus.

Ihr kennt es sicher auch, dann schaut man ein Recap auf YouTube oder nimmt kurz das Smartphone zur Hand und sucht im Internet. Diesen Moment, der einen aus der Serie wirft, möchte Amazon bei Prime Video in Zukunft aber für euch vermeiden.

Amazon Prime Video mit X-Ray Recaps

In den USA, vorerst noch als Beta, führt man bei X-Ray, wo es bisher schon Details zu Schauspielern, Songs und mehr gab, die „X-Ray Recaps“ ein. Hier gibt es eine kurze und sehr persönliche Zusammenfassung für euch, die mit KI erstellt wurde.

Die KI analysiert dabei den Inhalt der Folge, die Minute, in der ihr pausiert habt und liefert euch dann im besten Fall die Informationen, die euch fehlen. Die KI kann euch vor dem Start einer neuen Staffel außerdem eine lange Zusammenfassung bieten.

Klingt, wenn das gut funktioniert, nach einer Funktion, die ich dann gerne zeitnah in Deutschland hätte. Wir hatten erst gestern so einen Fall, wo X-Ray Recaps sinnvoll gewesen wäre. Sobald die Funktion bei uns startet, informieren wir euch natürlich.

