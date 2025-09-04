News

Amazon Prime Video: Neue Serie „Tomb Raider“ geht nächsten Schritt

Amazon bestätigte letztes Jahr, dass man eine neue Serie rund um Tomb Raider für Prime Video plant und diese Woche hat man den nächsten Schritt verraten. Die Dreharbeiten starten im Januar 2026 und Sophie Turner wird Lara Croft spielen.

Das Gesicht werden viele kennen und sie hatte zwar einige Rollen in den letzten Jahren, die mit Abstand bekannteste Rolle war aber natürlich als Sansa Stark in Game of Thrones. Mehr Details zur neuen Serie nannte Amazon bisher nicht.

