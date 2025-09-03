Amazon Second Chance Deal Days gestartet – bis zu 50 % Rabatt

News

Amazon startet heute erstmals ein spezielles Shopping-Event für Second-Hand-Artikel ein, die Second Chance Deal Days, die vom 3. bis 9. September stattfinden.

Während der Aktion, die soeben angelaufen ist, können Kunden in Deutschland auf „über 40 Millionen“ Second-Hand-Artikel zugreifen, von denen viele rabattiert sind. Bis zu 50 % Preisnachlass verspricht Amazon. Mit dabei ist Unterhaltungselektronik, Haushalt, Fitnessgeräte oder auch Spielwaren.

Laut Unternehmensangaben durchlaufen alle zurückgegebenen Artikel vor dem Wiederverkauf eine Qualitätsprüfung, Reinigung und gegebenenfalls Reparatur.

Amazon bietet zwei Programme für gebrauchte Artikel:

  • Amazon Retourenkauf: Gebrauchte und geöffnete Produkte werden geprüft, gereinigt und mit Zustandsbeschreibungen wie „Neuwertig“, „Sehr gut“, „Gut“ oder „Akzeptabel“ angeboten. Preise spiegeln den Zustand wider.
  • Amazon Renewed: Generalüberholte Produkte werden von qualifizierten Verkaufspartnern getestet, gereinigt und müssen die Anforderungen von Amazon Renewed erfüllen, bevor sie zu reduzierten Preisen verkauft werden.

Zu den Second Chance Deal Days →

Zu den Second Chance Deal Days →

