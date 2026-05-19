Das große Comeback der Apple Intelligence

Die Apple Intelligence war 2024 das große Thema auf der WWDC und vor allem auch in den Wochen und Monaten danach. Neue iPhones waren „Built for Apple Intelligence“ (was auch immer das bedeutete), es gab Werbeclips (die teilweise gelöscht wurden, weil Features nicht kamen) und Tim Cook war sichtlich stolz.

Doch dann kam die Realität und die Apple Intelligence war nicht das, was Apple uns versprach und eine bessere Version von Siri musste sogar auf 2026 verschoben werden. Letztes Jahr legte die Apple Intelligence daher nach dem Launch im Frühjahr, der erstaunlich ruhig verlief, eine Pause ein und war kein Thema mehr.

Die Apple Intelligence ist zurück

Apple erkannte, dass man es alleine nicht schaffen wird und schwenkte um, man kaufte die Gemini-Technik bei Google ein, vermutlich für eine Milliarde Dollar pro Jahr, und wird in diesem Jahr ein Comeback starten. Mit Siri 2.0, was quasi Gemini von Apple ist und auch eine neue Optik mitbringt, und vielen neuen Funktionen.

Wir haben schon über viele Neuerungen von iOS 27 berichtet, laut Mark Gurman von Bloomberg gibt es aber noch viel mehr, wie KI-Wallpaper und KI-Shortcuts (man sagt, was für ein Shortcut man möchte und es wird erstellt). Apple möchte zu Android aufschließen, so die Quelle, denn Google hat jetzt die Gemini Intelligence.

Apple muss dieses Mal abliefern

Viele Nutzer sind von der Apple Intelligence enttäuscht gewesen, viele haben sie übrigens nicht ein einziges Mal genutzt, in meinem privaten Umfeld wissen viele gar nicht, was das genau ist. Das Comeback muss also sitzen, es muss überzeugen, es muss klar kommuniziert werden und Apple muss die Erwartungen richtig setzen.

Diese Woche wurden die Medien zu einer Keynote am 8. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit eingeladen, an diesem Abend werden wir also live aus Cupertino in der letzten Keynote von Tim Cook erfahren, wohin die Reise geht. Ich bin gespannt, aber ich bin dieses Mal auch zuversichtlich, denn die KI-Grundlage von Google ist gut.