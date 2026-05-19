PlayStation: Sony bestätigt Ende der PC-Spiele

Jason Schreier von Bloomberg behauptete im März, dass Sony keine weiteren Singleplayer-Spiele der PlayStation Studios auf den PC bringen wird und wieder auf eine Strategie mit Exklusivspielen setzt. Laut Quelle wurde das am Montag von Herman Hulst, dem Chef der PlayStation-Sparte, bei einem Event bestätigt.

Bei einer internen Versammlung mit Mitarbeitern, bei denen Manager genau wissen, dass die Details danach an die Presse wandern, wurde verraten, dass Spiele wie Ghost of Yotei, Saros, Wolverine und Co. nicht mehr auf den PC kommen.

Ausnahmen sind Multiplayer-Spiele, wie Marathon, da wird Sony weiterhin den PC, teilweise die Xbox und vielleicht auch andere Plattformen, wie Smartphones oder in Zukunft auch mal die Switch versorgen. Das wird jetzt ein kleiner Rückschlag für den Umsatz und Gewinn, so viel hat man mit dem PC allerdings nicht verdient.