GTA 6 und Trailer 3: Die Fans drehen durch

Noch exakt ein halbes Jahr, dann werden wir, wenn GTA 6 nicht ein weiteres Mal verschoben wird, endlich das neue Grand Theft Auto zocken. Es wird eines der größten Medienereignisse der letzten Jahre, ob man GTA jetzt mag oder nicht.

GTA 6: Fans wollen „Trailer 3“ sehen

Doch die Fans drehen so langsam durch und noch so jeder kleine Hinweis wird im Moment in eine Theorie gepackt, die erklären soll, wann Rockstar endlich neue Details zu GTA 6 verrät. Verständlich, das letzte Update ist jetzt über ein Jahr her.

Die Fans wollen mehr, vor allem einen neuen Trailer. In sozialen Medien ist „GTA 6 Trailer 3“ quasi täglich in den Trends, denn so ziemlich jeden Tag rechnet eine andere Gruppe damit, dass es losgeht. Bisher schweigt Rockstar aber weiter dazu.

Und daher drehen einige Nutzer langsam durch und beleidigen Rockstar in den Kommentaren, andere drohen mit einem Boykott des Spiels und die Stimmung schlägt von einer Vorfreude in Frust um. Dabei gibt es kein offizielles Versprechen.

GTA 6: Es könnte noch etwas dauern

Der Chef von Take-Two, dem Mutterkonzern von Rockstar, gab im Februar nur an, dass man ab Sommer eine große Kampagne starten wird. Der Sommeranfang ist am 21. Juni, demnach wartet man vielleicht auch noch einen Monat mit Details.

Die Aktie macht derweil aber eine Achterbahnfahrt und steigt und sinkt und das dürfte ein Thema im Rahmen der Geschäftszahlen von Take-Two am 21. Mai (also diesen Donnerstag) sein. Gibt es daher vor den Zahlen endlich offizielle Details?

Wir wissen es nicht.

Ich spekuliere auch gerne, ich verfolge auch gerne Gerüchte, aber man muss an dieser Stelle auch klar sagen, dass es aktuell keine klaren Hinweise gibt. Das, was berichtet wird, sind Indizien, eine Quelle wie Bloomberg hat sich nicht geäußert.

Die haben beispielsweise korrekt verraten, wann GTA 6 mit dem ersten Trailer das erste Mal richtig gezeigt wird. Jason Schreier schweigt aber. Ich vermute, da er ein Interview mit dem Take-Two-Chef bekommen hat, dass er theoretisch mehr weiß.

GTA 6: Ich habe auch eine Vermutung

Ich habe auch eine Theorie: Wir werden diese Woche etwas Offizielles rund um GTA 6 hören, das würde Stabilität in die Aktie von Take-Two bringen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockstar den 26. Mai, dem ursprünglichen Datum für GTA 6, ohne neue Details verstreichen lassen wird und sich alle auf das Datum stürzen.

Außerdem steht eine State of Play von Sony am 24. Mai im Raum und da es einen exklusiven Marketingdeal gibt, würde ich dort mit GTA 6 rechnen. Ob das alles von einem großen „Trailer 3“ begleitet wird? Schwer zu sagen, es würde aber passen.

Aber das ist Spekulation.

Ich freue mich weiterhin auf GTA 6, Vice City ist mein Lieblingsteil der Reihe und eine moderne Version mit einer hoffentlich besseren Story auf dem Level eines Red Dead Redemption 2 wäre mein Wunsch. In exakt 6 Monaten erscheint GTA 6.