Wi-Fi 7 für Glasfaser: 1&1 bringt FRITZ!Box 5630 als neuen Standard-Router

Der Anbieter 1&1 ersetzt die FRITZ!Box 5530 durch die FRITZ!Box 5630 und bringt damit Wi-Fi 7 in seine Glasfaserangebote.

Der neue 1&1 HomeServer Glasfaser ist ab sofort für Privat- und Geschäftskunden erhältlich. Neukunden können den Router in Verbindung mit einem passenden Tarif ab 5,99 Euro monatlich buchen. Hinzu kommen einmalig 49,95 Euro Bereitstellung und 9,90 Euro Versand. Auch Bestandskunden sollen ein Upgrade erhalten können.

1&1 HomeServer Glasfaser bietet schnelleres WLAN

Technisch macht die neue Generation einen deutlichen Sprung. Grundlage des Routers ist die FRITZ!Box 5630 mit Wi-Fi 7. Sie löst die bislang von 1&1 eingesetzte FRITZ!Box 5530 ab.

Die wichtigsten Daten des neuen Routers:

bis zu 2.880 Mbit/s über 5 GHz

bis zu 688 Mbit/s über 2,4 GHz

Wi-Fi 7 für höhere WLAN-Leistung

USB 3.0 für zusätzliche Geräte

Laut Hersteller soll die neue Hardware insbesondere bei vielen gleichzeitig verbundenen Geräten stabilere Verbindungen ermöglichen.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

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