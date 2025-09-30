News

Amazon spendiert großem Kindle ein Farbdisplay

Autor-Bild
Von
|

Es hat sich bereits angedeutet und wir haben es uns alle gedacht, heute wurde der erste Amazon Kindle Scribe Colorsoft aber offiziell vorgestellt. Dieser bekommt ein neues, dünneres und leichteres Design und auch ein sehr großes Farbdisplay.

Amazon hat diese Chance genutzt und direkt auch den Homescreen überarbeitet, damit die Inhalte auf dem 11 Zoll großen Display besser aussehen. Nächstes Jahr werden außerdem die ersten Funktionen kommen, die man mit Alexa+ nutzen kann.

Der Preis in Deutschland liegt bei 649,99 Euro und wer mehr Details möchte, der kann direkt bei Amazon vorbeischauen. In den USA starten die neuen Kindles noch in diesem Jahr, bei uns ist der Marktstart jedoch erst für Anfang 2026 geplant.

Amazon zeigt ganz neuen Echo Studio

Der Echo Studio von Amazon gehört für mich zu den besten Speakern auf dem Markt, wenn es um das richtige…

30. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Amazon spendiert großem Kindle ein Farbdisplay
Weitere Neuigkeiten
Amazon zeigt ganz neuen Echo Studio
in Audio
Amazon kündigt den ersten Echo Dot Max an
in Audio
Die Simpsons kehren 2027 zurück ins Kino
in News
Porsche zeigt ganz neues Infotainmentsystem
in Mobilität
Halo Studios Header
Ein „tiefer Einblick“ in die Zukunft von Halo steht an
in Gaming
So sieht das Samsung Galaxy S26 Ultra aus
in Smartphones
Apple stellt die Powerbeats Fit von Beats vor
in Audio
Nintendo Switch 2: Kommen jetzt die ersten Angebote?
in News
Google Logo Neu 2025 Farben
Google hat ein neues Logo für die Zukunft
in News
Chatgpt
„TikTok mit KI-Videos“: OpenAI plant eine neue App
in Social