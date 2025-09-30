Amazon spendiert großem Kindle ein Farbdisplay

Es hat sich bereits angedeutet und wir haben es uns alle gedacht, heute wurde der erste Amazon Kindle Scribe Colorsoft aber offiziell vorgestellt. Dieser bekommt ein neues, dünneres und leichteres Design und auch ein sehr großes Farbdisplay.

Amazon hat diese Chance genutzt und direkt auch den Homescreen überarbeitet, damit die Inhalte auf dem 11 Zoll großen Display besser aussehen. Nächstes Jahr werden außerdem die ersten Funktionen kommen, die man mit Alexa+ nutzen kann.

Der Preis in Deutschland liegt bei 649,99 Euro und wer mehr Details möchte, der kann direkt bei Amazon vorbeischauen. In den USA starten die neuen Kindles noch in diesem Jahr, bei uns ist der Marktstart jedoch erst für Anfang 2026 geplant.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.