Amazon startet Google Pixel Week

Die Google Pixel Week bei Amazon ist bereits angelaufen und bietet zeitlich begrenzte Angebote für verschiedene Google Pixel-Produkte. Die Aktion ist laut Unternehmensangaben bis zum 7. September 2025 aktiv.

Amazon informiert, dass im Rahmen der Google Pixel Week verschiedene Produkte der Google Pixel-Serie zu reduzierten Preisen erhältlich sind.

Laut Unternehmensangaben können Kunden die neue Pixel 10-Serie erwerben und dabei von einer zusätzlichen Trade-In-Prämie von bis zu 250 Euro profitieren. Das Trade-In-Angebot ist nach Angaben von Amazon bis zum 11. September 2025 gültig.

Google Pixel Week auch mit Pixel Buds

Darüber hinaus werden die Pixel Buds A-Series sowie weitere Produkte der Google Pixel-Reihe im Rahmen der Aktion angeboten. Laut Angaben von Amazon gelten die jeweiligen Sonderkonditionen für die Pixel Buds A-Series nur bis zum 7. September 2025. Die Angebote sind an bestimmte Bedingungen gebunden, insbesondere im Hinblick auf das Trade-In-Programm.

Insgesamt handelt es sich um eine zeitlich klar begrenzte Verkaufsaktion, die bestimmte Google Pixel-Produkte zu vergünstigten Konditionen bereitstellt. Falls ihr unbedingt bei Amazon kaufen wollt, ist das sicherlich kein schlechter Zeitpunkt, aber einen Preisvergleich solltet ihr dennoch nicht vergessen.

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

